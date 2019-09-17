Опасный свет: почему крупнейшая в мире солнечная электростанция убивает птиц (видео)

Эта солнечная станция является не такой экологичной, как кажется на первый взгляд.

Айванпа – крупнейшая в мире солнечная электростанция башенного типа. Находится она в пустыне Мохаве в Калифорнии и действует с 2014 года.

Мощность станции составляет почти 392 МВт. Чтобы поймать солнечный свет, завод использует гигантские зеркала площадью 12,9 кв. км. Они фокусируют лучи в котлах на вершинах трех башен-ресиверов высотой 40 этажей. Вследствие этого вырабатывается пар, который питает турбины, а они генерируют энергию.

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Однако солнечная электростанция является не такой экологичной, как кажется на первый взгляд. Уже несколько лет ее сотрудники борются с гибелью птиц, сгорающих над заводом. Яркий отраженный свет привлекает в Айванпу насекомых, а те – птиц. Когда пернатые попадают в лучи концентрированного света, они сгорают за считанные секунды.

Ситуация осложняется расположением станции – вдоль Тихоокеанского пролета. Это популярный миграционный маршрут для многих птиц, включая исчезающие виды. По оценкам американских биологов, ежегодно над электростанцией погибает более 6000 птиц. Однако способа, как этого избежать, за 5 лет так и не нашли.