В Германии впервые оштрафовали школьников за участие в экопротестах

В Германии впервые оштрафовали шестерых подростков-участников пятничных протестов против изменения климата Fridays for Future. В экологическом движении осудили такие меры в отношении школьников.

Экологическое движение Fridays for Future заявляет, что в Германии оштрафовали семьи детей, которые пропустили школьные занятия через участие в пятничных протестах в защиту климата. Ведомство по правопорядку города Мангейм в немецкой земле Баден-Вюртемберг взыскало штрафы по 88,5 евро с шестерых участников акции протеста, состоявшейся в мае, за две пропущенные уроки.

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Как пишет DW со ссылкой на edp, в Fridays for Future осудили "этот процесс против законного протеста" и призывали других участников акции сообщать о случаях взыскания штрафов. В экологическом движении обещают правовую поддержку и уже создали благотворительный счет для правовой помощи.

Между тем в министерстве культуры федеральной земли заявили, что решение о штрафах за нарушение обязательного посещения школьных занятий должно в итоге принимать руководство школы.

Напомним, акции протеста Fridays for Future начались с единичных акций шведской школьницы и экоактивистки Греты Тунберг, которая в течение нескольких месяцев каждую пятницу вместо уроков в школе выходила на пикеты по защите климата. К акциям Греты Тунберг присоединились тысячи школьников. В Германии экологические акции проходят с весны 2019 года.

Как сообщалось, 21 июня на улице немецкого Аахена вышли десятки тысяч человек из 17 стран, которые требовали поддержать меры по борьбе с изменениями климата. При этом Движение Fridays for Future объявил о продолжении акций протеста во время летних каникул.