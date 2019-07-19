Во Львове известные спортсмены выступили волонтерами в центре бездомных животных (видео)
Во Львове известные спортсмены испытали себя волонтерами в центре бездомных животных.
Благотворительную акцию "Ищу друга" начали олимпийцы Львовской области, говорится в сюжете ТСН.
Более десяти известных спортсменов испытали себя волонтерами в центре безнадзорных животных.
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Они выбрали собаку, выгуляли ее, поиграли с ней и сфотографировались. Фотографии с хэштегом #шукаюдруга и призывом брать животных из приюта разместили в соцсетях.
Таким образом решили популяризировать "усыновление" собак-бездомных, а также напомнить всем об ответственном отношении к четверолапым.
В коммунальном центре, который занимается выхаживанием и устройством хвостатых в новые семьи, надеются, что благодаря известным спортсменам удастся найти новый дом всем животным.
Ранее УНИАН сообщал, что украинский Львов стал первым городом в мире, в котором посчитали количество всех уличных котов.