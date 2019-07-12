В США работники аквариума ухаживают за двумя осиротелыми выдрами (видео)
14:09, 12 июля 2019Экология
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Обеих нашли в калифорнийском заливе.
В Чикаго работники аквариума выхаживают двух осиротевших выдр.
Об этом рассказывается в сюжете ТСН.
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Обеих нашли в калифорнийском заливе. Одно из животных здорово, а вот другое было истощенным и дрожало от переохлаждения. Что случилось с их родителями - зоозащитники не знают.
Выдр отправили на реабилитацию, ибо они еще не приспособлены к жизни в дикой природе. В аквариуме за ними будут ухаживать несколько месяцев, а затем выпустят на волю.
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