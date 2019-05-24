В Ботсване разрешили охоту на слонов

Популяция слонов в Ботсване насчитывает около 130 тысяч животных.

Власти африканской страны Ботсвана сняли запрет на охоту на слонов, заявив, что запрет привел к высоким уровням конфликтов между животными и людьми.

Из-за запрета слоны нанесли большой ущерб урожаю и домашнему скоту фермеров, угрожая их средствам к существованию, говорится в заявлении Министерства окружающей среды, охраны природных ресурсов и туризма Ботсваны, опубликованном поздно вечером в среду.

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Решение отменить запрет было принято после "обширных консультаций со всеми заинтересованными сторонами" и было принято через год после того, как правительство Ботсваны учредило комитет по рассмотрению охоты на слонов, говорится в заявлении.

По оценкам опросов, в южноафриканской стране популяция слонов насчитывает около 130 тысяч животных.