В Днепропетровской области горит более гектара мусорной свалки
13:43, 05 июля 2019Экология
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Пожар начался вчера вечером. Огнем было охвачено 2 гектара территории.
Свалка находится недалеко от трассы национального значения / фото ГУ ГСЧС в Днепропетровской области
Неподалеку от города Верхнеднепровск Днепропетровской области спасатели ликвидируют пожар на городской мусорной свалке для переработки твердых бытовых отходов площадью 1,2 га.
Как сообщили УНИАН в Главном управлении ГСЧС в области, свалка находится неподалеку от 383 км автодороги «Борисполь - Днепр - Запорожье».
В результате пожара погибших и пострадавших нет / фото ГУ ГСЧС в Днепропетровской области
Пожар начался вечером 4 июля. Огнем было охвачено 2 га территории.
По состоянию на 12.00 5 июля площадь возгорания составила 1,2 га. Ликвидация пожара продолжается. Погибших и пострадавших нет.
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