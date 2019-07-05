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В Днепропетровской области горит более гектара мусорной свалки

13:43, 05 июля 2019
Экология
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Свалка находится недалеко от трассы национального значения / фото ГУ ГСЧС в Днепропетровской области

Неподалеку от города Верхнеднепровск Днепропетровской области спасатели ликвидируют пожар на городской мусорной свалке для переработки твердых бытовых отходов площадью 1,2 га.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении ГСЧС в области, свалка находится неподалеку от 383 км автодороги «Борисполь - Днепр - Запорожье».

В результате пожара погибших и пострадавших нет / фото ГУ ГСЧС в Днепропетровской области

Пожар начался вечером 4 июля. Огнем было охвачено 2 га территории.

По состоянию на 12.00 5 июля площадь возгорания составила 1,2 га. Ликвидация пожара продолжается. Погибших и пострадавших нет.

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Теги: #пожар#свалкапогода в Днепре