В Мадриде тысячи людей вышли на улицы с требованием восстановить ограничения для "грязных" авто (фото)

Ограничения были направлены на то, чтобы правила в городе соответствовали правилам Евросоюза о качестве воздуха.

В субботу тысячи демонстрантов вышли на улицы Мадрида, чтобы выступить против решения новоизбранного мэра-консерватора отменить ограничения по загрязнению автомобилей.

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Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC. Протест вызвало решение мэрии приостановить запрет на въезд для большинства бензиновых и дизельных автомобилей в центре Мадрида.

Ограничения были направлены на то, чтобы правила в городе соответствовали правилам Евросоюза о качестве воздуха. Водителям, которые нарушали требования, выписывали штрафы.

Но новый мэр Хосе Луис Мартинес-Алмейда от Народной партии, который вступил в должность 15 июня, отложил нововведения, введенные в ноябре прошлого года бывшим левым мэром Мадрида. Нового мэра поддержали другие партии, в том числе центристы "Граждане - Гражданская партия" и крайне правые VOX.