На Житомирщине жара мешает потушить пожар на свалке

Сухая жаркая погода и ветер способствуют горению и мешают потушить пожар.

В Житомирской области спасатели уже шестые сутки ликвидируют пожар на свалке в урочище Ржатковка под Новоград-Волынским.

Как сообщили в пресс-службе управления ГСЧС в Житомирской области, в настоящее время пожарные продолжают тушить мусор на полигоне твердых бытовых отходов на территории урочища Ржатковка Новоград-Волынского района, который загорелся отдельными очагами 16 июня.

«Сухая жаркая погода и ветер способствуют горению и мешают обуздать возгорание. Специалисты ГСЧС постоянно заливают тление, однако процессы горения происходят внутри свалки, что делает невозможным доступ воды непосредственно к очагам горения», - говорится в сообщении.

В частности, вчера с самого утра спасатели тушили возгорание мусора на площади 400 квадратных метров.

Учитывая то, что объектовый пожарный водоем был использован еще в первый день возгорания, подвоз воды осуществляется с расстояния около 2,5 км двумя автоцистернами, которые предоставили коммунальные предприятия Новоград-Волынского городского совета. В общей сложности в течение дня было осуществлено более 30 подвозов воды.

Кроме того, тушение пожара осложняется невозможностью подъезда техники и доступа личного состава к отдельным очагам пожара. По состоянию на вечер 20 июня было ликвидировано возгорание мусора на площади 100 кв. м.

Также вчера в Новограде-Волынском состоялось рабочее совещание с участием руководства города, управления ГСЧС в области, представителей мэрии и областной экологической инспекции. В частности, комиссией было принято решение об обновлении местного канала с использованием из Бердичева мощной мотопомпы, что позволит бесперебойно подавать воду непосредственно к месту ликвидации.

Сегодня утром спасатели вновь приступили к проведению работ по тушению пожара.

Как сообщал УНИАН, в Житомирской области спасатели ликвидируют пожар на свалке в урочище Ржатковка под Новоград-Волынским, который возник 16 июня.