Весь лед Гренландии полностью растает до 3000 года

Если человечество резко не прекратит загрязнять атмосферу, большой ледниковый щит острова полностью исчезнет.

Ученые предостерегают, что Гренландия останется без льда к концу нынешнего тысячелетия, если человечество не сократит выбросы парниковых газов в атмосферу. Используя три различных климатических сценария, команда исследователей провела сотни симуляций, чтобы проверить, как лед на острове будет вести себя в будущем.

Как пишет Newsweek, ученые обнаружили, что при условии сохранения текущей траектории глобального потепления, 100% льда, которая сегодня существует в Гренландии, просто исчезнет. Это может вызвать подъем уровня моря на 7 метров. Гренландский ледниковый щит примерно равен размеру штата Аляска в США.

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Однако, он начал распадаться. Подводная температура океана вдоль западного побережья острова выросла на 1,5 градуса по Цельсию в 1996-1998 годах. Это сделало щит тоньше. Ученые встревожены тем, что глобальное потепление может вызвать крах ледникового щита. Если это произойдет и уровень моря поднимется, ряд крупных городов в США, таких как Сан-Франциско, Лос-Анджелес и Новый Орлеан окажутся под водой.

Межправительственная комиссия по климатическим изменениям (IPCC) пришла к выводу, что если выбросы парниковых газов продолжатся по нынешней траектории, температура на планете вырастет на 2,6-4,8 градуса по Цельсию по сравнению с температурой до промышленной эры. Если резко сократить выбросы, можно уменьшить этот показатель на 0,3-1,7 градуса. По третьему сценарию, пик выбросов произойдет в середине текущего века. Потом, загрязнения резко сократится. В таком случае температура на планете вырастет на 1,1-2,6 градуса по Цельсию.

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Используя эти три сценария изменения климата, команда ученых из Университета Аляски разработала модель, которая демонстрирует, как Гренландия отреагирует на потепление. Для этого они провели 500 компьютерных симуляций, чтобы проверить возможные события за следующие 1000 лет. В модели учтены состояние атмосферы и океана, а также геометрия и толщина льда. Результаты симуляций указывают на то, что через тысячелетие ледниковый щит Гренландии будет иметь совсем другой вид. В лучшем случае, он потеряет 8-25% своей нынешней массы. По умеренному сценарию, потеря будет составлять 26-57%. А в худшем случае, ледниковый щит может исчезнуть совсем.