Ученые заявили о рекордном таянии ледников в Гималаях (видео)

Ученые пришли к выводу, что за год горная система теряет около восьми миллиардов тонн льда.

Ученые установили рекордное таяние ледников высочайшей горной системы нашей планеты - Гималаев. Они выяснили, что покров гор тает вдвое быстрее, чем сорок лет назад.

Об этом говорится в ТСН.Утро.

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Исследование было опубликовано американскими учеными из Колумбийского университета. Они сравнили недавно рассекреченные снимки разведки США, сделанные в 70-х-80-х годах прошлого века, с новейшими спутниковыми данными.

Ученые пришли к выводу, что за год горная система теряет около восьми миллиардов тонн льда, а у подножия гор из-за этого образуются целые озера, которые могут выйти из берегов и затопить все вокруг.

Угрожает таяние ледников и проблемами с питьевой водой для сотен миллионов людей в регионе.

Как сообщал УНИАН, по выводам ученых, огромное количество ядерных осадков хранится в ледниках, которые начинают таять из-за глобального потепления.