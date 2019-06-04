На Николаевщине началось строительство новой солнечной электростанции
Компания Scatec Solar начала строить солнечную электростанцию, мощность которой составит 148 мегаватт, на Николаевщине. Общая стоимость проекта должна составить около 124 миллионов евро.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
Строительство планируют завершить за 2 года. 65% затрат на строительство покроет китайская компания Power China.
По расчетам Scatec Solar, эта солнечная электростанция способна обеспечить потребности в электроэнергии для 76 тысяч украинских семей и позволит уменьшить выбросы парниковых газов в воздух на 150 тысяч тонн ежегодно.
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Строительство солнечной электростанции в Украине компания согласовала из-за благоприятных условий для продажи электроэнергии по повышенному тарифу.
Ранее стало известно, что в принятом Радой законе, который вводит новые правила налогообложения посылок, содержатся нормы, которые освобождают от НДС оборудование для солнечных и ветровых электростанций.
В Госэнергоэффективности сообщали, что количество домашних солнечных электростанций в Украине выросло в 375 раз за последние 4 года.
Ранее сообщалось, что в случае, если темпы установления «зеленых» электростанций в Украине сохранятся, то в 2020 году тарифы на электричество вырастут на 14%.