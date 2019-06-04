На Николаевщине началось строительство новой солнечной электростанции

Строительство планируют завершить через 2 года.

Компания Scatec Solar начала строить солнечную электростанцию, мощность которой составит 148 мегаватт, на Николаевщине. Общая стоимость проекта должна составить около 124 миллионов евро.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Строительство планируют завершить за 2 года. 65% затрат на строительство покроет китайская компания Power China.

По расчетам Scatec Solar, эта солнечная электростанция способна обеспечить потребности в электроэнергии для 76 тысяч украинских семей и позволит уменьшить выбросы парниковых газов в воздух на 150 тысяч тонн ежегодно.

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Строительство солнечной электростанции в Украине компания согласовала из-за благоприятных условий для продажи электроэнергии по повышенному тарифу.

Ранее стало известно, что в принятом Радой законе, который вводит новые правила налогообложения посылок, содержатся нормы, которые освобождают от НДС оборудование для солнечных и ветровых электростанций.

В Госэнергоэффективности сообщали, что количество домашних солнечных электростанций в Украине выросло в 375 раз за последние 4 года.

Ранее сообщалось, что в случае, если темпы установления «зеленых» электростанций в Украине сохранятся, то в 2020 году тарифы на электричество вырастут на 14%.