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В Киеве заметили нашествие бабочек (фоторепортаж)

10:19, 03 июня 2019
Экология
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В столице заметили нашествие бабочек. Так, киевляне делятся в соцсетях снимками, на которых изображены десятки репейниц - Vanessa cardui.

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В Министерстве экологии объяснили такое количество насекомых с сезонной миграцией.

"Vanessa cardui - известный летун и относится к мигрирующим видам. Еще недавно эти "туристы" видели пейзажи Северной Африки, а сейчас путешествуют на север, чтобы осенью снова вернуться в Африку. Во время миграции скорость перемещения бабочек может достигать скорости до 50 км/ч, за сутки пролетают до 500 км", - сообщило Минэкологии в Facebook.

Ранее сообщалось, что в Мексике значительно возросла популяция бабочек-мигрантов.

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Теги: #Киев#бабочкипогода в Киеве