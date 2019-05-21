В теме экологии политики манипулируют стереотипами, в частности о выбросах СО2, замалчивая реальные проблемы – эксперт

По словам гендиректора "Ньюфолк-НКЦ" Андрея Закревского, политики обходят вниманием реальные экологические проблемы, так как они не раскручены в сознании избирателей.

В силу недостаточной осведомленности людей в теме экологии политики в Украине легко манипулируют укрепившимися в массовом сознании стереотипами, в частности о загрязнении воздуха именно промышленными предприятиями и предприятиями энергетического сектора, выбросами в атмосферу СО2. При этом опасность, исходящая от реальных угроз, остается недооцененной. Такое мнение 112.ua озвучил гендиректор "Ньюфолк-НКЦ" Андрей Закревский в статье: "Не зазеленеет: Как политики будут использовать тему экологии для победы на парламентских выборах".

"Нынче загрязнение воздуха происходит не только за счет промышленных предприятий, в том числе энергетического сектора. У нас ужасная ситуация с внесением различных химических элементов в почву (минеральные удобрения, средства защиты растений): они попадают в атмосферу, отравляют водоемы", - говорит Закревский. Он подчеркнул, что постепенно наша страна из индустриально-аграрной превращается в аграрную.

Но поскольку реальные экологические проблемы не раскручены в сознании избирателей, политики обходят их вниманием, сознательно надавливая на болезненные точки, на которые люди реагируют, в частности выбросы в атмосферу СО2.

По словам эксперта, тема экологии имеет широкие скрытые возможности для манипулирования сознанием масс. Очень часто убедительные теории, которые строятся на подходах, не имеющих с научными ничего общего, выстраиваются в интересах определенных групп и политиков. Все зависит от формы подачи материала электорату, и чем более убедительно это делается, тем большего успеха можно достичь.

Манипуляции на теме экологии широко используются не только в Украине, но и в других странах мира. В частности, даже такая признанная многими странами мира глыба, как теория глобального потепления, дала трещину под напором неоспоримых аргументов, разрушивших псевдонаучные мифы и утверждения, на которых она строилась. Сейчас принято оперировать определением "глобальное изменение климата", что более точно отражает истинную картину.