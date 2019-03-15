На Запорожье произошла массовая гибель птиц: вероятная причина – отравление химикатами (фото)
11:47, 15 марта 2019Экология
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Большое количество мертвых птиц были обнаружены в период с 1 по 7 марта в Акимовском районе области.
Сейчас проводятся следственные действия / фото Кириловского поселкового совета
Прокуратура Запорожской области открыла уголовное производство по факту массовой гибели диких птиц в Акимовском районе области.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ведомства.
В частности, в прокуратуру поступила информация от местных жителей о том, что в период с 1 по 7 марта работники одного из частных предприятий провели протравливание полей, что привело к массовой гибели большого количества диких птиц, трупы которых были обнаружены гражданами в посадках вдоль сельхозугодий.
фото прокуратура Запорожской области
фото прокуратура Запорожской области
По данному факту открыто уголовное производство по ст. 247 УК Украины (Нарушение законодательства о защите растений).
«Проводятся следственные действия и устанавливаются лица, причастные к этому преступлению», - сообщили в прокуратуре Запорожской области.
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