На Запорожье произошла массовая гибель птиц: вероятная причина – отравление химикатами (фото)

Большое количество мертвых птиц были обнаружены в период с 1 по 7 марта в Акимовском районе области.

Прокуратура Запорожской области открыла уголовное производство по факту массовой гибели диких птиц в Акимовском районе области.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ведомства.

В частности, в прокуратуру поступила информация от местных жителей о том, что в период с 1 по 7 марта работники одного из частных предприятий провели протравливание полей, что привело к массовой гибели большого количества диких птиц, трупы которых были обнаружены гражданами в посадках вдоль сельхозугодий.

По данному факту открыто уголовное производство по ст. 247 УК Украины (Нарушение законодательства о защите растений).

«Проводятся следственные действия и устанавливаются лица, причастные к этому преступлению», - сообщили в прокуратуре Запорожской области.