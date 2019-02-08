В Днепре дорогу усыпали десятки мертвых скворцов (фото)
13:53, 08 февраля 2019Экология
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Пока что причина такой массовой гибели птиц неизвестна.
В Днепре на набережной обнаружили десятки мертвых скворцов / фото Александр Лаур / Информатор
В Днепре на Сичеславской набережной обнаружили десятки мертвых скворцов. Птицы попадали на обочину и на проезжую часть.
Как сообщает "Информатор", машины, которые едут по улице, пытаются объехать мертвых птиц, но дорога буквально укрыта ними.
фото Александр Лаур / Информатор
Пока что причина такой массовой гибели крылатых неизвестна. Возможно, птицы вернулись в Украину раньше положенного времени и замерзли. Скворец – перелетная птица, широко распространенная на многих континентах. По данным ученых, скворцы возвращаются в Украину в начале и середине марта. В течение некоторого времени после прилета скворцы держатся стайками.
фото Александр Лаур / Информатор
Как сообщал УНИАН, синиці стали вбивати інших птахів через зміни клімату.
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