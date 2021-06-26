Барабанщик легендарной британской группы The Beatles Ринго Стар отказался от иска против компании-производителя секс-игрушек с названием, созвучным с его фамилией Ring O.
Об этом пишет BBC.
Ранее Ринго заявлял, что название изделий очень похоже на его фамилию и может вызвать путаницу. 80-летний британец утверждал, что из-за этого он может понести репутационные убытки.
Его адвокаты сначала жаловались, что торговая марка "внешне идентична по звучанию, коннотации и произношению". В документах также говорилось о том, что потребители, услышав марку изделия, подумают, что владельцем бренда является сам Ринго, а Ринго "такой ассоциации не хочется".
Читайте также"Помоги мне!": первые слова грудной дочери ужаснули молодую мать (видео)Теперь же юристы иск отозвали после заключения мирового соглашения – компания может использовать O Ring только для названий взрослых средств для секса и десенсибилизирующих спреев и должны иметь пробел между «Ring» и «O».
Зато в компании пообещали не очернять имидж Ринго и не делать никаких намеков, которые могли бы связать продукцию с барабанщиком "Beatles".
Название Ringo зарегистрировано различными компаниями как товарный знак для ряда продуктов в Британии - от отжима для швабры до печенья, вагинальных колец и гормональной контрацепции.
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