Американец украл обручальные кольца у своей девушки, чтобы сделать предложение другой. Сейчас 48-летнего мужчину разыскивает полиция.
Как сообщает NewsWeek, мужчина по имени Джозеф Дэвис представлялся как Джо Браун или Маркус Браун. Он одновременно встречался с двумя женщинами, проживающими в разных городах штата Флорида.
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Его «возлюбленная» из Оранж-сити поняла, что бойфренд украл у нее кольца, когда увидела фото его невесты в Facebook. В полиции пояснили, что девушка увидела свое кольцо на руке другой женщины и сразу вспомнила, что ее украшение должно лежать в шкатулке. Также было украдено кольцо с бриллиантом, принадлежавшее ее бабушке. Общая стоимость украденного имущества составила около 6270 долларов.
Затем вскрылся и список судимостей Дэвиса. Его арестовывали за фальшивые документы, домашнее насилие и сбыт наркотиков.
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