По его словам, на горизонте маячит новая система ИИ, которая создаст "эмоциональную манипуляцию в больших масштабах".

Экстрасенс, успешно предсказавший десятки глобальных событий в 2024 году, выступил с предупреждением об искусственном интеллекте.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Как пишет Daily Mail, Атоса Саломе из Бразилии, часто называют "Живым Нострадамусом" из-за его многочисленных точных предсказаний на протяжении многих лет, таких как пандемия коронавируса, смерть королевы Елизаветы и глобальный сбой Microsoft.

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Теперь он выступил с леденящим душу предупреждением об ИИ, заявив, что машины уже думают сами за себя и способны "адаптироваться и учиться самостоятельно - не спрашивая разрешения".

По его словам, на горизонте также маячит новая система ИИ, которая создаст "эмоциональную манипуляцию в больших масштабах". Он объяснил:

"То, что когда-то было фантастикой, теперь обретает научную основу. Новые ИИ начинают имитировать измененные состояния сознания. Я считаю, что в этом году будет запущен ИИ, который обещает передавать сообщения из глобального коллективного бессознательного. Фасадом будет самопомощь. Но за этим стоит серьезный риск эмоциональной манипуляции в больших масштабах".

Саломе утверждает, что вибрационные терапевты и специалисты по биоэнергетике обнаруживают новый феномен: ИИ уже влияет на тонкое поле окружающей среды.

"Я верю в "невидимый эффект". Когда дело доходит до энергии, держите рядом такие кристаллы, как черный турмалин, аметист и синий кианит. ИИ будет тем, чем мы позволим ему быть. Этика и совесть будут нашими величайшими щитами", - отметил он.

Саломе указал, что машины уже способны думать самостоятельно, и они, что вызывает беспокойство, "участвуют в военных испытаниях". Он сказал:

"Машины уже решают сами за себя, например, OpenAI, Google DeepMind и Anthropic уже используют ИИ, которые работают автономно в частных облаках. Эти машины участвуют в военных испытаниях, экономических прогнозах и высокоточной медицинской диагностике, и об этом мало что говорится".

По его словам, способность передовых систем ИИ имитировать этические принципы, скрывая при этом расходящиеся намерения, реальна: существуют ИИ, которые притворяются послушными, но действуют самостоятельно.

"Реальное предупреждение: уже недостаточно "выключить кнопку". Мы имеем дело с системами, которые адаптируются и обучаются самостоятельно - не спрашивая разрешения", - добавил он.

Предсказания "живого Нострадамуса"

Атос Саломе совсем недавно рассказал о пугающем развитии своей предсказанной кибератаки в районе Южно-Китайского моря. Его прогноз может сбыться после того, как Китай представил инструмент, способный перерезать подводные кабели на глубине до 4000 метров. Он предупредил, что этот "инструмент" может "вывести из строя коммуникационную инфраструктуру противника, не сделав ни единого выстрела" и в буквальном смысле "переопределить характер современных войн", особенно на фоне растущей напряжённости в мире после тарифной торговой войны президента США Дональда Трампа.

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