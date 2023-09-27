Врачи рассказали о том, как глотание жевательной резинки влияет на здоровье человека.

Каждый из нас, наверное, хотя бы раз в жизни случайно или сознательно глотал жевательную резинку . И, видимо, у многих возникал вопрос, как на долго жвачка задержится в организме и не навредит ли это здоровью. Ответ на этот вопрос дал профессор клинической гастроэнтерологии Оксфордского университета в Великобритании Саймон Трэвис, передает CNN .

Существует распространенное мнение, что после проглатывания жвачка задержится в желудке аж на 7 лет. Профессор говорит, что это миф.

"Это сказка старых бабушек. Я не знаю, откуда взялся этот миф - я могу только предположить, что это было предложено, потому что кто-то хотел запретить своим детям жевать жевательную резинку", - говорит Саймон Трэвис.

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По его словам, глотание резинки вредно для организма лишь в том случае, если это делать часто.

"Если вы проглотите жевательную резинку, она пройдет через желудок, попадет в кишечник и выйдет неизмененной. Бывают случаи, когда жевательная резинка задерживается в кишечнике младенцев и даже детей, если они много проглотили, а затем вызывает непроходимость. Но за более чем 30 лет я никогда не видел такого случая", - пояснил врач.

Доктор Аарон Кэрролл также считает, что глотание жвачки не навредит вашему здоровью, но и пользы от этого не будет.

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Оказывается люди, которые пьют кофе, живут дольше и имеют более низкий риск развития диабета, болезни Паркинсона, сердечно-сосудистых заболеваний и некоторых видов рака. По крайней мере, так утверждает профессор физических упражнений и диетологии Школы общественного здравоохранения Института Милкена при Университете Джорджа Вашингтона Роб ван Дам.

Врачи назвали девять продуктов, которые ни в коем случае нельзя разогревать . В список вошли: рис, яйца, грибы, шпинат, картофель, морепродукты, курица, масло, детское питание и молоко.