Повторный нагрев именно этих продуктов могут иметь смертельные последствия.

Большинство людей разогревают остатки вчерашнего ужина в микроволновой печи. Это может привести к возникновению серьезных заболеваний, которые могут быть смертельными.

Специалист по безопасности пищевых продуктов, доктор Стейси Дювенаж из Института природных ресурсов Гринвичского университета в Лондоне отметила, что некоторые блюда нельзя разогревать, как бы удобно это ни было.

"В надежде сократить пищевые отходы остатки еды часто оставляют для второго приема пищи. Однако следует соблюдать осторожность при разогреве, чтобы предотвратить пищевое отравление и сохранить питательные свойства", - напомнила Дювенаж.

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По ее словам, есть девять продуктов, с которыми нужно быть особенно осторожными, употребляя их в пищу через день-два после приготовления.

Рис

Первым в списке стоит любое блюдо с рисом — например, карри, ризотто и прочее, потому что сырой рис содержит бактерию Bacillus cereus. По словам доктора, хотя во время приготовления пищи бактерия должна погибнуть, но могут остаться споры.

"Эти споры могут пережить процесс приготовления, а затем начать расти при комнатной температуре. Этот вид бактерий способен вырабатывать токсин, который может привести к пищевому отравлению", - предупредила Дювенаж.

Бактерия может вызвать рвоту и диарею, которые также могут сопровождаться болями в желудке. Хотя это очень редкие случат, но было зарегистрировано несколько случаев смерти, вызванных Bacillus cereus.

По ее словам, чтобы избежать проблем, рис необходимо поставить в холодильнике в течение двух часов после приготовления. Затем его следует хранить не более 24 часов и нагревать как минимум до 74°C перед повторным употреблением в пищу.

Яйца

Дювенаж отметила, что яйца не следует разогревать. Этот богатый белком продукт следует употреблять только холодным в течение 24 часов после приготовления.

"Яйца популярны во всем мире, потому что они удобны, доступны и полезны для здоровья, но их не следует разогревать. Это приводит к окислению белков, что может привести к присутствию в пище канцерогенных веществ", - добавила доктор.

Грибы

По словам доктора Дювенаж, повторное нагревание грибов может разрушить белок и все питательные вещества. Вероятно, они приобретут неприятный вкус и не принесут пользы для здоровья, а также могут вызвать недомогание.

Если их хранить при комнатной температуре слишком долго, то могут возникнуть боли в животе или другие проблемы с пищеварением. В тяжелых случаях ситуация может стать более опасной.

"Как и яйца, при повторном нагреве грибов белки окисляются и могут появится канцерогенные вещества, которые потенциально могут вызвать рак", - говорится в сообщении.

Шпинат

Шпинат и капуста полезны, пока их не разогреют. Хотя эти овощи должны составлять часть здорового рациона, следует избегать их разогрева.

"Нитрозамины, являющиеся канцерогенными соединениями, могут образовываться в этих овощах при нагревании при высоких температурах или при повторном нагревании", - добавила эксперт.

Эти вещества повышают риск возникновения рака пищевода, желудка и носоглотки.

Картофель

Картофель является основным продуктом питания во всем мире - он дешевый и богат витаминами и минералами. Но после приготовления, охлаждения и разогревания организму становится сложнее его переваривать. В картофеле могут присутствовать ряд опасных бактерий, если его не использовался в течение нескольких часов после приготовления

"Смертельные токсины, вырабатываемые бактерией Clostridium botulinum, не погибнут при повторном нагревании", - отметила Дювенаж.

Ботулизм, который вызывают эти токсины, представляет опасность для жизни из-за поражения головного и спинного мозга. Сначала они вызывают тошноту, рвоту, диарею, но без лечения могут вызвать мышечную слабость и паралич. По данным Национальной службы здравоохранения, ботулизм приводит к опущению век, нечеткому зрению, затруднению глотания, невнятной речи и проблемам с дыханием. Это заболевание требует немедленной медицинской помощи.

Морепродукты

"Разогретые морепродукты можно безопасно употреблять, но необходимо соблюдать осторожность при приготовлении и хранении после приготовления", - сказала доктор.

Людям следует поставить морепродукты в холодильник как можно скорее и съесть в течение 24 часов. Это сохранит их качество, вкус и защитит от пищевого отравления.

Курица

Как правило, разогревать курицу можно употреблять, но важно убедиться, что она нагрета до нужной температуры.

"Чтобы убить присутствующие бактерии, самая толстая часть блюда должна нагреться до температуры в 75°C. Хорошая идея - использовать термометр для мяса, чтобы проверить температуру и обеспечить тщательный нагрев", - объяснила Дювенаж.

В противном случае увеличивается риск различных пищевых заболеваний.

Агентство по пищевым стандартам сообщает: "Разогрев означает повторное приготовление пищи, а не просто нагрев. Всегда разогревайте пищу до тех пор, пока она не станет горячей и только один раз".

"Если определенные виды рыбы не хранить в холодильнике, может вырабатываться гистамин, что может привести к неприятной реакции у потребителей", - сказала доктор.

У людей может возникать тошнота, рвота, диарея, ощущение жжения во рту, красная сыпь, зуд и низкое кровяное давление. Это распространено у таких рыб, как тунец, скумбрия.

Масло

По словам доктора Дювенаж, разогрев пищи, приготовленной на оливковом, льняном или рапсовом масле, может привести к образованию акриламида, который являются естественным побочным продуктом процесса приготовления или нагрева. Лабораторные испытания показывают, что акриламид вызывает рак у животных и может вызывать это заболевание у людей,

"В качестве меры предосторожности мы рекомендуем сократить количество акриламида, которое мы потребляем", - указано в сообщении.

Проблема возникает из-за образующегося дыма

"Чем больше масла нагревается, тем ниже температура, при которой образуется дым", - добавила доктор.

Детское питание и молоко

Детское питание, грудное молоко и смеси следует нагревать только один раз.

"Если ваш ребенок не съел всю порцию сразу, то она может содержать бактерии изо рта ребенка. Когда детское питание разогревается, оно может не достичь температуры необходимой, чтобы убить эти бактерии, а это может вызвать заболевания. Грудное молоко и молочные смеси не следует повторно нагревать, поскольку питательные вещества разрушаются. Смесь следует разогревать только в том случае, если она хранилась в холодильнике в течение двух часов после приготовления. Грудное молоко может потерять свой вкус и питательные вещества при повторном нагревании, в результате чего дети иногда отказываются от материнского молока", - подытожила Дювенаж.

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