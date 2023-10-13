Женщина рассказала, что случайная брачная сделка колоссально изменила ее жизнь.

Одна женщина заключила сделку выйти замуж за друга, если они оба будут без пары в 30 лет. Это решение кардинально изменило ее жизнь.

Как пишет Mirror, этот брак по соглашению оказался очень удачным. Счастливая жена родила любимому экс-другу третьего ребенка.

"Люди, которые заключили брачный договор с кем-то вроде "Если мы оба останемся одинокими до 40 лет, давайте поженимся" и реализовали его, как все прошло?", - спросила женщина у пользователей сети.

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"У меня все получилось! Я люблю его до смерти и сделаю это снова", - поделилась она.

Как рассказала женщина, она долгие годы жена со своим мужем. Во время этой дружбы у обоих были отношения с несколькими партнерами. Впрочем, все они завершались "разбитым сердцем".

"Теперь мы шутим друг над другом. Мы говорим друг другу: "Нам было бы так плохо друг без друга". Это заставляет нас больше ценить друг друга. Мы были лучшими друзьями с позднего подросткового возраста, и заключили соглашение пожениться, если будем одинокими в 30", - рассказала женщина.

Счастливая пара родила на свет троих детей и планирует рождение четвертого. Поделившись советом тем, кто ищет любви, женщина сказала: "найди хорошего друга и подожди его. 20+ всегда полны ревности и поисков самого себя. Посмотрите на них на финишной прямой и посмотрите, совместимы ли вы. Ревность и неуверенность мешают".

Большинство комментаторов отметили, что их счастье по такой формуле уже невозможно, ведь их "лучшие друзья" поженились быстрее, или же наоборот.

"Я женился. Она все еще одинока. Извини, Сара",

"Моя резервная жена вышла замуж два года назад. Я не сержусь - ее жена великолепна, и мы прекрасно ладим. Мне еще осталось несколько лет",

"Я сделала это со своим другом из колледжа. Брак продлился три минуты. Ну, юридически он длился пять месяцев",

- пишут комментаторы.

Как писал УНИАН, одна пара устроила торжественную помолвку, но праздник превратился в кошмар после шокирующего признания будущей свекрови. По словам невесты, вместо того, чтобы радоваться браку сына, свекровь рассказала, как она расстроена.

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