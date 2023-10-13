Одна женщина заключила сделку выйти замуж за друга, если они оба будут без пары в 30 лет. Это решение кардинально изменило ее жизнь.
Как пишет Mirror, этот брак по соглашению оказался очень удачным. Счастливая жена родила любимому экс-другу третьего ребенка.
"Люди, которые заключили брачный договор с кем-то вроде "Если мы оба останемся одинокими до 40 лет, давайте поженимся" и реализовали его, как все прошло?", - спросила женщина у пользователей сети.
"У меня все получилось! Я люблю его до смерти и сделаю это снова", - поделилась она.
Как рассказала женщина, она долгие годы жена со своим мужем. Во время этой дружбы у обоих были отношения с несколькими партнерами. Впрочем, все они завершались "разбитым сердцем".
"Теперь мы шутим друг над другом. Мы говорим друг другу: "Нам было бы так плохо друг без друга". Это заставляет нас больше ценить друг друга. Мы были лучшими друзьями с позднего подросткового возраста, и заключили соглашение пожениться, если будем одинокими в 30", - рассказала женщина.
Счастливая пара родила на свет троих детей и планирует рождение четвертого. Поделившись советом тем, кто ищет любви, женщина сказала: "найди хорошего друга и подожди его. 20+ всегда полны ревности и поисков самого себя. Посмотрите на них на финишной прямой и посмотрите, совместимы ли вы. Ревность и неуверенность мешают".
Большинство комментаторов отметили, что их счастье по такой формуле уже невозможно, ведь их "лучшие друзья" поженились быстрее, или же наоборот.
- "Я женился. Она все еще одинока. Извини, Сара",
- "Моя резервная жена вышла замуж два года назад. Я не сержусь - ее жена великолепна, и мы прекрасно ладим. Мне еще осталось несколько лет",
- "Я сделала это со своим другом из колледжа. Брак продлился три минуты. Ну, юридически он длился пять месяцев",
- пишут комментаторы.
Как писал УНИАН, одна пара устроила торжественную помолвку, но праздник превратился в кошмар после шокирующего признания будущей свекрови. По словам невесты, вместо того, чтобы радоваться браку сына, свекровь рассказала, как она расстроена.