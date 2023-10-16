Женщина пришла в отчаяние после того, как знакомая при встрече сразу же отметила, что женщина существенно прибавила в весе с их последней встречи.

Внешний вид, и особенно лишние килограммы, могут быть актуальной темой для многих людей. Независимо от того, что показывают весы, вы часто можете подвергаться комментариям друзей, родственников и даже прохожих о вашем теле или внешности, и в большинстве случаев это нежелательно.

Как говорится в материале Mirror, для одной женщины встреча с бывшей коллегой не стала счастливой случайностью, а заставила ее плакать. Дело в том, что знакомая при встрече сразу же отметила, что женщина существенно прибавила в весе с их последней встречи.

Хотя бывшей знакомой это могло показаться безобидным замечанием, для женщины с проблемами питания это было тяжело и опустошило ее.

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Женщина разместила сообщение на Mumsnet в поисках совета и объяснила, что у нее появился лишний вес за два года. По ее словам, это можно объяснить возрастом, так как ей уже под тридцать, и наличием аутоиммунных заболеваний. "Мне сейчас под тридцать, и поэтому, очевидно, труднее, чем в молодости, оставаться стройной", — объяснила она.

Она подробно рассказала об инциденте: "Вчера вечером я столкнулась с бывшей коллегой, и она сказала мне, что я хорошо выгляжу с некоторым лишним весом". Должно быть, я выглядела шокированной, когда она сказала: "Нет, нет. Выслушай меня. Тебе это идет". Я просто расплакалась, когда пришла домой, и не могу перестать думать об этом. Когда я была моложе, у меня были проблемы с едой, так что теперь все вернулось на круги своя".

Комментаторы под публикацией разделились во мнениях относительно того, была ли женщина разумна, так эмоционально отреагировав на этот комментарий. Некоторые посчитали, что она слишком остро отреагировала на довольно безобидное замечание, другие поддержали ее и посчитали неуместным со стороны бывшего коллеги комментировать ее внешний вид.

"Она пыталась сказать тебе что-то приятное, хотя, признаться, это выглядело немного неуклюже. Но она говорила, что ты хорошо выглядишь! Это был комплимент", — написал один из комментаторов.

Другой занял более жесткую позицию: "Почему так много людей расстраиваются из-за того, что другой человек говорит или думает о вас? Серьезно, зачем об этом задумываться?"

Борьба с лишним весом

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