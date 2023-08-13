Пустяковая просьба обошлась ей дополнительной оплатой.

Туристка не учла важной детали во время ужина в итальянском ресторане и поплатилась.

Как сообщает LADbible, женщина попросила дополнительную тарелку для своего трехлетнего ребенка в ресторане Osteria del Cavolo в Финале-Лигуре, что в Генуэзском заливе. Впрочем, чек ее удивил.

В счет за ужин женщине добавили 2 евро "за мытье дополнительной тарелки". Женщина была удивлена, ведь простая для заведений просьба о дополнительной тарелке для ребенка обошлась ей в дополнительную оплату.

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Опубликованный чек из заведения наделал шума в сети. Заведение отреагировало. В ресторане объяснили, что женщину, ее мужа и ребенка посадили за стол на троих.

"Они заказали только одну тарелку трофи песто и одну с жареными анчоусами, и они попросили разделить на две тарелки. Так что у них было четыре тарелки, а не одна. Мы взимали плату только за одну, потому что мы тоже платим за мытье посуды", - пояснили в ресторане.

Напомним, ранее мы рассказывали, министр здравоохранения Гонконга, который готовится к новым антитабачным мерам, Ло Чунг-Мау предложил жителям присоединиться к борьбы с курением в ресторанах необычным способом.

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