Власти надеются построить культуру некурения.

Ло Чунг-мау, министр здравоохранения Гонконга, готовящегося к новым антитабачным мерам, предложил жителям необычный способ приобщиться к борьбе с курением в запрещенных местах, пишет BBC.

Действующие правила запрещают курить в ресторанах, на рабочих местах, в закрытых общественных местах и некоторых открытых общественных местах. Но граждане продолжают курить повсюду несмотря на запрет, и полиция не может их ловить вовремя. Поэтому власти предложили общественности увеличить свою роль в противодействии курению.

Ло Чунг-мау подчеркнул, что нужна "культура в обществе, чтобы люди были готовы соблюдать закон".

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"Никто не скажет, что закон обязывает людей стоять в очереди. Наше общество способно создать культуру, при которой люди будут следовать этому правилу – стоять в очереди в ожидании автобусов. Я надеюсь, что так же все общество сможет построить культуру некурения...", – говорит он.

Министр предложил гражданам внимательно смотреть на нарушителей, демонстрируя таким образом осуждение.

"Когда представители общественности видят людей, которые курят в местах для некурящих, даже если правоохранители не могут явиться немедленно, можно смотреть на курильщиков", – сказал он.

Борьба с курением в Гонконге - что надо знать

В Гонконге уже действуют строгие правила относительно того, где можно и нельзя курить, но правоохранители не справляются с тем, чтобы следить за их соблюдением. Сейчас Гонконг обсуждает ужесточение антитабачных мер.

Среди новых мер, которые рассматривает правительство, – запрет людям, рожденным после определенного года, покупать табачные изделия, а также значительное повышение налога на сигареты.

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