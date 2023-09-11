Она считает платье слишком "девчачьим" и не хочет носить розовое.

Планирование свадьбы может быть стрессовой задачей, включая финансовые проблемы и семейные драмы. В истории, рассказанной Mirror, невеста столкнулась с серьезной дилеммой, связанной с присутствием ее собственной сестры на ее свадьбе.

23-летняя невеста рассказала, что ее сестра грозится вообще не прийти на ее свадьбу - и виной всему платье подружки невесты.

В сообщении на Reddit невеста заявила, что у нее пять подружек невесты, одна из них - ее 21-летняя сестра Милли. Она утвержает, что всех подружек невесты заранее предупредили, что они должны будут носить одинаковые платья, и все они согласились. Невеста описывает платья как "относительно простого стиля" и "пастельных тонов".

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Однако теперь, по словам невесты, ее сестра заявляет, что не хочет надевать платье, так как считает, что оно "слишком девчачье", и не хочет носить розовое. Она описывает сестру как "сорванца", но объясняет, что обычно у нее нет проблем с "ношением платьев для официальных мероприятий".

В то же время родители невесты предложили ей заменить цвет платьев. Теперь невесте предстоит сделать выбор: оставить платья, за которые, как она утверждает, она уже заплатила, или сменить их, чтобы угодить сестре.

А ее жених считает, что ее сестру "следует выгнать со свадебной вечеринки, прежде чем она создаст более серьезные проблемы".

Ранее мы уже писали о строгих дресс-кодах на свадьбах. Так беременная женщина не смогла попасть на свадьбу собственного брата из-за того, что невеста требовала от гостей надеть платья в пол с длинным рукавом при жуткой жаре, и отказалась идти на компромисс.

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