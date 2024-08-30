Рассказываем, как правильно называется зеленый лук в украинском языке и какие есть варианты названия.

На вопрос "Как называется лук в Украине?", вам ответят: "Цибуля". А как сказать "зеленый лук"? Первый вариант, который приходит на ум - "зелена цибуля". И он правильный, хотя этот термин используется для многих видов лука, у которого есть зеленые листья. Если же говорить о зеленом луке, как о надземной части репчатого лука - "цибулі" - то в Украине для него есть и другие, очень интересные определения.

Ранее мы рассказывали, как вырастить зеленый лук за неделю.

Как назвать зеленый лук на украинском

Название "зеленый лук" может объединять несколько видов рода Allium. Речь идет о надземной части - полых и трубчатых зеленых листьях, которые растут из луковицы (но ее как таковой нет), и имеют более мягкий вкус, чем лук репчатый. Например, зеленым луком называют лук-шалот, китайский лук, а еще черемшу (медвежий лук или медвежий чеснок).

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Если говорить о листьях лука репчатого, то его, кроме "зеленый лук", в регионах Украины называют еще так:

перья или перо лука;

зелень - хотя это название также собирательное, и термин можно применять не только к зеленому луку, но и петрушке и укропу;

цибук или цибок - разговорное название, которое, как пишет Академический толковый словарь украинского языка, обозначает "стебель лука, высаженного на семена, или стрелка".

Есть в этом же словаре и еще одно название лука на диалекте - бут:

БУТ 2, у, чол., діал. Молода зелена цибуля. "Він і веде нас до себе на город молодий бут поливати" (Данило Мордовець, I, 1958, 56).

В западных и центральных регионах зеленый лук также называют "цибахи" или "цибаки". "Цибаки", правда, чаще употребляют для обозначения стрелок лука (те, которые выбрасывают цветок). И еще в украинской литературе можно также найти вариант "цибулиння", но в быту "цибулинням" называют высохший стебель репчатого лука или луковую шелуху - ту, в которой красят яйца на Пасху.

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