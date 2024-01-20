Исследования показали, что зеленый чай снижает вероятность депрессии.

Зеленый чай известен своей пользой для здоровья, но он также может сделать вас счастливее. Как пишет NY Post, предыдущие исследования показали положительные качества этого напитка, такие как снижение риска смертельных сердечных заболеваний и инсульта, а также то, что он может действовать как средство для повышения настроения.

"С научной точки зрения, в зеленом чае есть биоактивные вещества, которые сохраняют ум сосредоточенным и в то же время спокойным", - рассказала эксперт по питанию для здоровья мозга Мэгги Мун.

Так, она отметила, что на Окинаве, Япония, где местные жители любят зеленый чай, настоянный на жасмине, более низкие показатели заболеваемости раком, сердечными заболеваниями и деменцией, чем в США, а женщины живут там дольше, чем где-либо на планете

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Мун объяснила, что основными компонентами зеленого чая являются кофеин, теанин, аргинин и EGCG (эпигаллокатехин галлат). Сочетание этих биологически активных ингредиентов может привести как к однодневному, так и к долгосрочному улучшению психического здоровья и настроения, а также к потенциальным противовоспалительным эффектам и долголетию.

Исследование 2018 года показало, что у тех, кто употреблял не менее трех чашек зеленого чая в неделю, вероятность депрессии была на 21% ниже, чем у тех, кто не пил этот напиток.

Также сочетание кофеина в зеленом чае и расслабляющего L-теанина показало его способность уменьшать тревожность, улучшать работу мозга, а также повышать память и внимание, согласно обзору 2017 года.

Кроме того, зеленый чай помогает уменьшить воспаление, отмечает Мун.

Согласно метаанализу 2023 года, люди, чья диета имела самую низкую воспалительную нагрузку (измеряемую диетическим воспалительным индексом), снизили риск депрессии на 29 процентов".

Мун также отметила, что флавоноиды зеленого чая, которые являются природными соединениями, подавляют воспаление в мозге и противодействуют негативным последствиям стресса.

"Улучшение кровоснабжения [префронтальной коры] может укрепить нейронные цепи и подавить когнитивное поведение, такое как размышления, связанные с депрессией", - добавила она.

Хотя зеленый чай, безусловно, может помочь поднять настроение, следует помнить, что это не универсальное средство.

Ранее УНИАН рассказывал, что произойдет с вашим телом, если пить зеленый чай каждый день.

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