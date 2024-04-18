Немногие советские граждане понимали, зачем ставили банки на спину, но продолжали традицию.

Банками в СССР лечили все - от простуды до бронхита, использовали этот метод и для взрослых, и для детей. Так же точно этот метод считался эффективным при лечении болей в спине или шее. Однако современные врачи дают свой вердикт насчет того, для чего в СССР ставили банки на спину.

Можно ли ставить банки на спину: польза и вред

Семейный врач - Игорь Заставный - считает, что применение банок в медицине недопустимо. Он рассказывает, какие болезни лечат банками и насколько такой подход можно считать здравым:

Если мы говорим о применении "банок", то на самом деле это никогда не имело доказанной какой-то эффективности. Их часто применяли для лечения, например воспаления легких, или для лечения каких-либо других подобных процессов. Но оно, согласно данным литературы и научных исследований, не имеет доказанной эффективности. Более того, во многих странах есть рекомендации, согласно которым банки, если мы говорим о детях, являются издевательством над детьми. Это считается пыткой фактически. Это категорически запрещено во многих странах. Потому мы этого не используем.

По мнению медика, и банки от простуды, и банки на спину от кашля - это устаревший метод из отрасли "народной" медицины, которая не имеет ничего общего с доказательной.

Еще в 90-х годах это иногда рекомендовали врачи. Но это никогда не имело доказанной эффективности, как и многие другие препараты и методы, которые даже до сих пор часто используют. "Банки" использовали, рекомендовали врачи где-то, я думаю, до конца 90-х. Хотя я даже сейчас иногда единичные случаи таких рекомендаций встречаю, к сожалению.

Также Заставный говорит, что люди сами себе назначают банки на спину - вред в таком случае может быть очень серьезным. Так образуются кровоизлияния, могут быть соответствующие разные осложнения. Люди, которые так делают, для себя как-то объяснили, зачем в детстве ставили банки их родители, и продолжают по старой схеме выписывать подобное "лечение" и себе, и даже своим детям.

В медуниверситетах это не преподается, не рекомендуется, причем уже давно. Терапия, которая действенна, например, при воспалении легких - если оно бактериальное, то антибиотик, если вирусное, то в большинстве случаев речь идет о более современных методах борьбы:

отдых;

достаточное количество жидкости;

при необходимости прием парацетамола или ибупрофена;

контроль состояния человека, чтобы сориентироваться, если ему нужна какая-то помощь, например, в стационаре.

Ни в первом, ни во втором случае не нужно ставить банки на спину - от чего помогают они, медицине неизвестно, но вред могут причинить существенный. Иногда человека с воспалением легких нужно положить в стационар, если есть осложнения. Вот и все. Если какая-то другая вещь - там соответственно и другое лечение, которое сейчас довольно гуманно и в большинстве случаев не является каким-то супер сложным или болезненным.

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