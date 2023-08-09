Рассказываем, как делается кукуруза консервированная на зиму по лучшей технологии.

Уже начался сезон кукурузы, а это значит, что пора не только варить и есть этот овощ, но и заготавливать его на зиму. Если не сделать этого сейчас, то зимой для приготовления салата вы переплатите приличную сумму. УНИАН докажет, что маринованная кукуруза на зиму - это легко и просто.

Кукуруза на зиму - рецепт без стерилизации

Ингредиенты:

15 початков кукурузы;

1 ст.л соли;

1 л воды;

2 ст.л сахара;

2 ст.л уксуса.

ВАЖНО: по этому рецепту у вас получится и кукуруза в зернах на зиму, и целые консервированные початки.

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Секрет, как консервировать кукурузу, чтоб была, как магазинная, кроется в качестве самого продукта. Лучше всего использовать свежесорванную кукурузу, иначе в ней накапливается крахмал, а это напрямую отразится на качестве заготовки потом.

Выложите початки в глубокую кастрюлю и залейте горячей водой. Доведите до кипения и варите 3 минуты. Затем достаньте кукурузу, переместите в дуршлаг и обдайте холодной водой. Дальше выбор за вами - или срезайте острым ножом зерна, или складывайте початки в банку, вымытую с содой, целиком.

Когда процесс выкладки будет окончен, залейте кукурузу в банке кипятком, накройте крышкой и оставьте на 10-15 минут. Слейте воду, доведите до кипения, снова вылейте в банку. За 10 минут приготовьте маринад - в 1 л воды растворите соль, сахар и уксус, слейте воду с кукурузы и заполните банку кипящим маринадом. Закатайте овощ крышками, уберите в темное теплое место до остывания.

Кукуруза на зиму без уксуса - рецепт

Ингредиенты:

кукуруза;

1 л воды;

3 ст.л сахара;

1 ст.л соли;

1 ч.л лимонной кислоты.

Маринованная кукуруза быстро приготовится, только если вы будете соблюдать технологию. Сначала нужно удалить листья, потом вымыть овощ и сложить его в кастрюлю. Отварить в подсоленой воде до готовности.

Вымыть с содой банки и крышки, а потом обдать их кипятком. Взять кукурузу, срезать с нее зерна, разложить их по банкам. Отвар, который остался после варки кукурузы, перелить порционно в сотейник, поставить на огонь. Добавить сахар, соль и лимонную кислоту, довести до кипения. Залить рассолом кукурузу и накрыть банки крышками.

Все банки поставить в широкую кастрюлю, долить воды на 2\3 до плечиков банок и включить огонь. Стерилизовать емкости 60 минут. После этого закрутить крышки и убрать консервацию в подходящее место на хранение.

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