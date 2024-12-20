Орхидеи плохо переносят резкие изменения температуры.

Орхидеи - одно из самых сложных в уходе растений, особенно в холодные месяцы. Знаток орхидей Николь Денанна поделилась с порталом GBNews советами, которые помогут сохранить орхидеи здоровыми и цветущими в течение зимы.

Самым важным фактором, по словам садовницы, является размещение растений вдали от участков дома, подверженных резким перепадам температур.

"Вы должны быть очень осторожны, чтобы ваши орхидеи не стояли на сквозняке или возле батареи", — предупредила Николь.

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Общество орхидей также отмечает, что резкое падение температуры может немедленно погубить растения.

"Обратите внимание, что, хотя большинство орхидей переносят прохладу у окна, холодный сквозняк — нет… Холодный движущийся воздух — смерть для большинства орхидей, за исключением, может быть, цимбидиума или некоторых высокогорных плевроталлисов", - рассказали эксперты.

Они предупредили: если ваш фаленопсис начинает сбрасывать бутоны, первое, что следует заподозрить, — это сквозняк от окна (второе — этиленовый газ от находящегося рядом обогревателя.

Николь также посоветовала владельцам орхидей обеспечить, чтобы растение не подвергалось воздействию прямых солнечных лучей, но при этом получало достаточно света.

В зимние дни, когда солнце садится рано, она советует позаботиться о дополнительном освещении, если вы хотите, чтобы ваши орхидеи хорошо росли, например, поставить их немного ближе к окну.

Полив в зимние месяцы также необходимо скорректировать, так как меньше тепла снижает потребность в увлажнении.

Николь советует не поливать растения чаще, чем раз в две-три недели.

Ранее эксперты рассказали о четырех ошибках в уходе за орхидеями.

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