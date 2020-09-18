Сама женщина уже отреагировала на внимание, по ее словам, "хейтеров".

Жительница Кропивницкого Юлия Дубина сняла видеоролик, в котором призвала к изменениям в государстве, вызвав шквал критики со стороны пользователей сети.

Видео появилось на Facebook еще 16 апреля.

Читайте такжеПамятник мылу и департамент счастья: составлен топ-5 самых странных петиций киевлян

Женщина вышла на камеру в белом платье с папкой грамот. После 40-секундной паузы она вздохнула, оглянулась вправо и влево, а затем, резко закрыв папку, обратилась к гражданам на трех языках – украинском, русском и английском.

"Нет, мы не можем ждать еще 5 лет. Объединимся! Только отчаянные создают этот мир", - сказала она, всплеснув в ладони.

Реакция пользователей не заставила себя ждать. Считая, что ролик является предвыборным, они растерялись: «Что это было?», «Хотелось бы узнать, куда она нас приглашает? И что мы будем делать, чем заниматься? Странно это все», «Не перестаю удивляться», «Я испугался, когда она закрыла, а потом медленно спускала клешни с лица-бледной поганки. Решил, что появятся усы с бородой, однако, к сожалению, облегчения не произошло».

На своей странице в Facebook Юлия Дубина опубликовала второе видео, посвященное, по ее словам, «хейтерам» предыдущего ролика. Женщина заявила, что целью видео «было привлечь внимание общества и всех неравнодушных граждан не молчать».

"У меня действительно есть и были политические амбиции, и я считаю себя честным человеком. В свое время я действительно рассматривала определенные политические силы, но никаких решений в пользу любой партии мной принято не было»,-ответила она, добавив, что не будет участвовать в выборах, а будет продолжать деятельность общественного деятеля.

"Я не ожидала такой огласки. Поэтому здесь, пожалуй, уместно будет сказать только: до встречи", - завершила она обращение.

В октябре 2019 года женщина претендовала на должность председателя Кировоградской ОГА.

Другие новости, которые могут вас заинтересовать:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Яна Ставская