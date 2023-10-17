Этот тест по картинкам расскажет, какой у вас нрав на самом деле.

Проверьте, как ваши вкусовые предпочтения раскрывают вашу истинную личность - выберите то, что любите больше всего и пройдите этот маленький тест.

Сладкий вкус

Это самый распространенный тип тяги к еде, и он уже несколько десятилетий беспокоит ученых и диетологов. Большое потребление сахара приводит к развитию ряда хронических заболеваний, таких как диабет, рак и инфаркт. Но люди все равно не могут удержаться от сладкого, так как сахар вызывает невероятное привыкание. Но, как выяснилось, дело не только в этом: у сладкоежек есть скрытые черты характера, из-за которых им трудно отказаться от сахара.

Согласно исследованиям, люди, которые любят сладкое, имеют сладкий нрав. Они покладисты, дружелюбны и умеют сопереживать. Также любители конфет и пирожных очень общительны и лояльны. Сладкоежки чаще других участвуют в благотворительных акциях, занимаются волонтерством и делают другие бескорыстные поступки.

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Кислый вкус

Тяга к кислому - не совсем обычная, тем не менее, есть люди, которые предпочитают этот вкус остальным.

О чем говорят такие предпочтения? У любителей лимонов и других кислых продуктов высокие стандарты и им нелегко угодить. Иногда они могут быть слишком критичны и суровы. Также любитель кислого много беспокоятся и склонны к излишним размышлениям. Некоторые исследования также связывают такие предпочтения с рискованным и антисоциальным поведением.

Соленый вкус

Кому не нравится перекусывать чипсами, фри или солеными орешками, сидя на диване и наслаждаясь телешоу? По своей распространенности тяга к соли стоит лишь рядом с тягой к сахару. Люди, которые любят соленое, всегда находятся в движении и редко останавливаются на достигнутом. Они полны амбиций и ищут острых ощущений в жизни. Также такие люди быстро расстраиваются, причем из-за каких-то мелочей - например, работы по дому или пробок в дороге. Но в отличие от любителей сладкого и кислого, чьи характеры напрямую связаны со вкусом, к любителям соли это не относится. Их не так легко обидеть, и в большинстве случаев они остаются беззаботными.

Большинство любителей солененького также отличные дегустаторы: они обладают большим количеством вкусовых рецепторов и, соответственно, имеют повышенную чувствительность к вкусам.

Горький вкус

Горький вкус, пожалуй, самый нелюбимый - мало кому он нравится. Но есть и те, кто не может начать свой день без порции крепкого черного кофе - конечно, горького, или обожает грейпфрут.

Согласно ряду исследований, предпочтение горьких вкусов, связано с психопатией. Скорее всего, если вы действительно любите горькую пищу, то можете проявлять нарциссическое, садистское и антисоциальное поведение. Но не все так мрачно и плохо: такие люди также прямолинейны и никогда е скрывают своего мнения. Еще доказано, что употребление горьких продуктов повышает эмоциональность и враждебность по отношению к окружающим - благо, на мгновение.

Острый вкус

Острота не является вкусом, но о ней стоит упомянуть, так как это распространенное вкусовое предпочтение. На самом деле наш язык не чувствует вкуса острой пищи - ощущение жжения, которое мы испытываем, на самом деле является работой болевых рецепторов.

Любители перчика, как правило, стремятся к приключениям и риску. Если азартные игры, прыжки с тарзанки и поиск новых впечатлений будоражат вас, то, скорее всего, вы предпочитаете острую еду.

Умами

Умами - это загадочный пятый вкус, который был открыт совсем недавно. По простому это - мясной вкус. Любители его отдают предпочтение высокобелковой пище - мясу, рыбе, а также таким продуктам, как помидоры, грибы, соевый соус. Исследований, как связаны между собой индивидуальность человека и умами, пока мало, но считается, что люди, которые отдают предпочтение мясному вкусу, любят сенсации и чаще остальных стремятся к ним.

Если вам понравился тест, поделитесь им с другими. Но не забывайте, что этот тест не нужно принимать за чистую монету: если кому-то нравится черный кофе без сахара, это еще не значит, что он потенциальный серийный убийца.

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