Пройдите этот "бородатый" тест на характер и проверьте, совпадает ли у вас описание.

Вы носите классическую бороду? Или козлиную бородку? Может, предпочитаете щетину или французскую бороду? Что говорит о вас ваша борода - выберите свой вариант и читайте, что говорит о вас этот тест на личность и характер.

"Бородатый" тест по картинкам

1. Классическая борода

Если вы носите классическую бороду, то ваши черты характера могут говорить об агрессивности, мужественности и доминантности. Но в то же время, как показывают исследования, мужчины с такой бородой могут выглядеть суровыми только внешне - а на самом деле быть добрыми, надежными, смелыми, умными и трудолюбивыми.

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Кроме этого, вы:

спокойны и уверены в себе;

часто заботитесь о других и являетесь кормильцем;

можете чрезмерно проявлять свою маскулинность, доминирование, авторитарность и токсичную мужественность;

обычно стремитесь выделиться из толпы;

любите занимать много места, где бы вы ни сидели;

громко говорите и иногда пытаетесь доказать всем, кто здесь альфа-самец.

Основные черты вашей личности: мужественный, доминантный, агрессивный, добрый, надежный, смелый, ум, трудолюбивый, преданный своим целям.

2. Козлиная бородка

Если у вас так называемая козлиная борода, то, как показывают исследования, к вашим личностным качествам можно отнести самостоятельность, надежность и благонадежность.

Кроме этого, вы:

придерживаетесь старых ценностей и убеждений;

умеете выполнять свои обязательства и поддерживать долгосрочные отношения;

умеете выражать свои эмоции по отношению к близким, родным и друзьям;

имеете характер собственника;

стремитесь строить свою жизнь с любящим и заботливым партнером;

вам нравится быть стильным и в то же время веселым.

Основные черты вашей личности: способный, надежный, заслуживаете доверия, придерживаетесь старых ценностей и убеждений, обязателен, выстраиваете долгосрочные отношения, экспрессивный, собственник, стильный, но веселый.

3. Борода-щетина

Если у вас щетинистая борода, то, как показывают исследования, вы, скорее всего, ведете активный образ жизни, увлекаетесь спортом, любите приключения, смелый и обаятельный.

Кроме этого, вы:

заботитесь о своей внешности - красота может иметь для вас большое значение;

следите за модой;

можете выглядеть зрелым, но при этом в вас есть еле уловимое тонкое озорство;

вы также можете быть своим самым большим критиком;

вам нравится идти в ногу с настоящим и будущим;

вы хорошо приспосабливаетесь к изменениям и не зацикливаетесь на прошлом.

Основные черты вашей личности: ведете активный образ жизни, увлекаетесть спортом, любите приключения, смелый, обаятельный, модный, сам себе критик, адаптивный, наслаждаетесь текущим моментом.

4. Французская борода

Если у вас французская борода, то к вашим личностным качествам можно отнести организованность, уверенность, шик и зрелость в решении вопросов.

Кроме этого, вы:

проявляете мудрость в решении любых проблем;

в вашем присутствии люди чувствуют себя тепло и безопасно;

вы - человек, который точно знает, чего он хочет и что делает;

можете быть расчетливым и готовым к любым ситуациям.

Основные черты вашей личности: организованный, уверенный, зрелый, мудрый, дружелюбный, расчетливый, готовы к решению жизненных ситуаций.

Отметим, что если один и тот же человек носит разную бороду, это означает, что он обладает чертами характера, присущими этим стилям бороды.

Ранее мы публиковали тест на характер по тому, как вы носите свою сумку.

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