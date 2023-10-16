Вы носите классическую бороду? Или козлиную бородку? Может, предпочитаете щетину или французскую бороду? Что говорит о вас ваша борода - выберите свой вариант и читайте, что говорит о вас этот тест на личность и характер.
"Бородатый" тест по картинкам
1. Классическая борода
Если вы носите классическую бороду, то ваши черты характера могут говорить об агрессивности, мужественности и доминантности. Но в то же время, как показывают исследования, мужчины с такой бородой могут выглядеть суровыми только внешне - а на самом деле быть добрыми, надежными, смелыми, умными и трудолюбивыми.
Кроме этого, вы:
- спокойны и уверены в себе;
- часто заботитесь о других и являетесь кормильцем;
- можете чрезмерно проявлять свою маскулинность, доминирование, авторитарность и токсичную мужественность;
- обычно стремитесь выделиться из толпы;
- любите занимать много места, где бы вы ни сидели;
- громко говорите и иногда пытаетесь доказать всем, кто здесь альфа-самец.
Основные черты вашей личности: мужественный, доминантный, агрессивный, добрый, надежный, смелый, ум, трудолюбивый, преданный своим целям.
2. Козлиная бородка
Если у вас так называемая козлиная борода, то, как показывают исследования, к вашим личностным качествам можно отнести самостоятельность, надежность и благонадежность.
Кроме этого, вы:
- придерживаетесь старых ценностей и убеждений;
- умеете выполнять свои обязательства и поддерживать долгосрочные отношения;
- умеете выражать свои эмоции по отношению к близким, родным и друзьям;
- имеете характер собственника;
- стремитесь строить свою жизнь с любящим и заботливым партнером;
- вам нравится быть стильным и в то же время веселым.
Основные черты вашей личности: способный, надежный, заслуживаете доверия, придерживаетесь старых ценностей и убеждений, обязателен, выстраиваете долгосрочные отношения, экспрессивный, собственник, стильный, но веселый.
3. Борода-щетина
Если у вас щетинистая борода, то, как показывают исследования, вы, скорее всего, ведете активный образ жизни, увлекаетесь спортом, любите приключения, смелый и обаятельный.
Кроме этого, вы:
- заботитесь о своей внешности - красота может иметь для вас большое значение;
- следите за модой;
- можете выглядеть зрелым, но при этом в вас есть еле уловимое тонкое озорство;
- вы также можете быть своим самым большим критиком;
- вам нравится идти в ногу с настоящим и будущим;
- вы хорошо приспосабливаетесь к изменениям и не зацикливаетесь на прошлом.
Основные черты вашей личности: ведете активный образ жизни, увлекаетесть спортом, любите приключения, смелый, обаятельный, модный, сам себе критик, адаптивный, наслаждаетесь текущим моментом.
4. Французская борода
Если у вас французская борода, то к вашим личностным качествам можно отнести организованность, уверенность, шик и зрелость в решении вопросов.
Кроме этого, вы:
- проявляете мудрость в решении любых проблем;
- в вашем присутствии люди чувствуют себя тепло и безопасно;
- вы - человек, который точно знает, чего он хочет и что делает;
- можете быть расчетливым и готовым к любым ситуациям.
Основные черты вашей личности: организованный, уверенный, зрелый, мудрый, дружелюбный, расчетливый, готовы к решению жизненных ситуаций.
Отметим, что если один и тот же человек носит разную бороду, это означает, что он обладает чертами характера, присущими этим стилям бороды.
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