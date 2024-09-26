Существует много способов узнать о своих скрытых мыслях - этот тест на алхимические символы поможет вам определить, что происходит в вашей голове.

Вы когда-нибудь задумывались, почему выбрали именно этот символ, чтобы носить его в виде кулона? Или, возможно, вы всегда хотели себе татуировку в виде определенного знака. Это влечение, идущее изнутри, на самом деле показывает, к чему стремится наша душа. Очистите свои мысли и посмотрите на картинку - позвольте своему сердцу выбрать один алхимический символ. Готовы узнать больше о том, какой символ вашей души и что он означает? Смотрите ответы на тест ниже.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Выберите алхимический символ, чтобы узнать, что нужно вашей душе - психологический тест

Вот что означает ваш выбор:

Видео дня

Лев

Львы символизируют Солнце и вашу потребность взять под контроль свою судьбу.

Если вы выбрали льва, то, вероятно, вам хочется убежать от того, что вы строили с таким трудом. Лев символизирует Солнце, первоисточник силы - следовательно, Лев равен доминированию. Вы сделали все возможное, чтобы создать жизнь, которой живете, но теперь вы чувствуете себя в ловушке назойливых обязанностей. Поэтому вы и задумываетесь над тем, не попробовать ли вам пойти другим путем.

Выход: на самом деле, существует причина, почему вы сделали то, что сделали. Смиритесь со своим выбором - ведь именно вы его сделали. Приняв это, вы увидите, что сможете эффективно справляться со всем, что нужно.

Помните, что судьба всегда в ваших руках, и, если вы хотите вырваться на свободу, то можете это сделать.

Песочные часы

Песочные часы - символ неизбежности, круговорота времени.

Если вы выбрали песочные часы, то, вероятно, чувствуете себя в ловушке времени. Время остановилось для вас в прошлом из-за трагического или болезненного опыта. Поэтому вы чувствуете, что медленно тонете, не имея сил, и ожидая, что произойдет неизбежное.

Выход: старение - это часть жизни и смерти. Мы все рождаемся, взрослеем и умираем, однако это не то, чего мы должны бояться. Примиритесь со временем, а, если можете, примиритесь и с прошлым. Это то, что сделало вас тем, кем вы есть сейчас. И сейчас вы гораздо сильнее, чем раньше.

Живите настоящим, помните о том, что вы - всемогущи, а время - ваш друг.

Луна

Лунные силы ассоциируются с эмоциями и скрытыми истинами.

Если вы выбрали луну, то ваше сердце - это поле битвы. Что-то мощное глубоко внутри вас не дает вам уснуть, или только что пробудилось и не дает вам спать по ночам. Что это за тайная эмоция - ярость, ненависть, гнев или просто страсть?

Выход: вы нуждаетесь в покое, и лучший способ достичь его - выставить эти эмоции на солнечный свет, то есть, признать их существование. Принятие их - это начало, а скрытность - это то, что делает эмоции не в меру сильными. Когда же они выходят наружу, то перестают так сильно влиять на нас.

Научитесь выражать свои чувства, скрывать или подавлять их - только вредить себе.

Ключ

Ключи всегда ассоциировались с нашим восприятием на нашем жизненном пути.

Если вы выбрали ключ, то вы отчаянно нуждаетесь в ответах. Путь, которым вы идете, заставил вас поставить под сомнение все, что вы когда-то считали безоговорочным. Возможно, вы не знаете, где искать ответ, или устали от поисков. В какой-то момент вы чувствуете, что вас абсолютно ничего не интересует.

Выход: ключ олицетворяет ваше желание открыть ворота других миров и путей. Он - это проявление вас самих, которое поможет вам выйти за пределы текущей жизни и найти больше острых ощущений и впечатлений.

Найдите способ путешествовать - это поможет вам познакомиться, пообщаться с другими людьми, познать новое и найти ответы на все свои вопросы.

Рука Хамса

Рука Хамса ассоциируется с защитой от злых сил.

Если вы выбрали руку Хамсы, то, вероятно, стали мишенью для злой магии. Возможно, вы уже заметили некоторые странные знаки, которые пытаются предупредить вас об этой ситуации.

Выход: рука Хамсы говорит вам, что свобода, даже в самые темные времена, лежит в наших собственных руках. Это мы попали в ловушку - и мы сами всегда можем освободиться. Для этого нужно принять и простить себя за свои слабости. Это усилит любовь к себе и своему духу - а именно это и является нашей наивысшей силой.

Найдите время, чтобы расслабиться и пополнить свою энергию - только вы знаете, что вам сейчас может помочь.

Вам также может понравиться тест на личность - какой из 7 смертных грехов ваш.

Вас также могут заинтересовать новости: