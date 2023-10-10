В TikTok показали новый метод.

В сети показали правильный способ, как пользоваться теркой. Он проще и аккуратнее.

Новый метод продемонстрировала пользователь TikTok @trishisroyal. Она призналась: только сейчас поняла, что всю жизнь использовала терку неправильно.

Свое видео блогер начала с демонстрации "неправильного" способа: держа терку вертикально и проводя кончиком моркови вниз. Покачав головой, Триш продолжила демонстрацию: "Просто переверните терку, и беспорядка не будет".

При этом девушка натерла морковь, положив терку на разделочную доску, и показала, что все кусочки упали на металлическую поверхность:

Многие пользователи сети в комментариях под видео поблагодарили блогера за полезную подсказку: "Спасибо, я всю жизнь пользовался теркой неправильно!", "Умно!". Но были и такие, кто раньше додумался использовать терку таким способом: "Делаю так уже много лет!".

Напомним, ранее УНИАН публиковал простой способ, как быстро высушить обувь за 5 минут. Нужно понимать, что сушить обувь нужно сразу же - чем дольше вы тянете, тем выше вероятность, что в мокрой обуви начнут размножаться бактерии.

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