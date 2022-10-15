Почему нельзя ставить ботинки на батарею и как легко высушить их после дождя - узнайте в материале УНИАН.

Любимая обувь может стать мокрой по двум причинам - после стирки или прогулки под дождем. Высушить ее - не проблема, главное - сделать это правильно, чтобы не испортить любимую пару. УНИАН расскажет, как быстро высушить обувь, даже если времени в обрез.

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Как легко высушить обувь - подготовительный этап

Важно понимать, что сушить обувь нужно сразу после стирки или по приходу домой (если намочили ноги). Чем дольше вы тянете, тем выше вероятность, что в мокрой обуви начнут размножаться болезнетворные бактерии. Из-за влажности и сырости могут появиться плесневые грибы и остаться разводы. Некоторая обувь даже способна деформироваться - стать жестче или потерять привлекательный вид.

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Перед сушкой обувь нужно правильно подготовить, следуя инструкции:

убрать остатки грязи, иначе она засохнет и станет причиной трудновыводимых пятен;

вытащить стельки и шнурки.

После этого нужно поставить обувь сушиться, поместив вовнутрь специальные пластиковые формодержатели. Если таких у вас нет, то вставьте поролоновые формы, которые обычно идут в комплекте с обувью или замените их скомканными газетами.

Как сушить обувь после стирки или дождя - лайфхаки

Для того, чтобы ваша обувь высохла быстро, не деформировалась и не осталась в пятнах, учитывайте рекомендации от УНИАН:

избегайте прямого попадания солнечных лучей, иначе цвет обуви может стать блеклым;

не ставьте обувь на батарею или костер - избыточное тепло повреждает материал и провоцирует рассыхание;

убедитесь, что в месте, где вы сушите обувь, хорошая циркуляция воздуха.

Также можно ускорить процесс сушки обуви, если использовать некоторые хитрости:

поместить внутрь пары бумажные салфетки, газеты или туалетную бумагу, меняя их каждые 2-4 часа;

засуньте край полотенца в обувь, а остальной его частью обмотайте ботинок - ткань быстро впитает влагу;

используйте качественные сушилки для обуви.

Если вам интересно, как высушить кроссовки после стирки за ночь, и у вас дома в избытке есть рис или кошачий наполнитель для туалета, то насыпьте что-нибудь одно в глубокую кастрюлю, поместите обувь внутрь, накройте крышкой и оставьте на ночь. К утру ваши ботинки будут абсолютно сухими.

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