Любимая обувь может стать мокрой по двум причинам - после стирки или прогулки под дождем. Высушить ее - не проблема, главное - сделать это правильно, чтобы не испортить любимую пару. УНИАН расскажет, как быстро высушить обувь, даже если времени в обрез.
Ранее мы говорили о том, что делать, если постирал деньги в стиральной машине.
Как легко высушить обувь - подготовительный этап
Важно понимать, что сушить обувь нужно сразу после стирки или по приходу домой (если намочили ноги). Чем дольше вы тянете, тем выше вероятность, что в мокрой обуви начнут размножаться болезнетворные бактерии. Из-за влажности и сырости могут появиться плесневые грибы и остаться разводы. Некоторая обувь даже способна деформироваться - стать жестче или потерять привлекательный вид.
Перед сушкой обувь нужно правильно подготовить, следуя инструкции:
- убрать остатки грязи, иначе она засохнет и станет причиной трудновыводимых пятен;
- вытащить стельки и шнурки.
После этого нужно поставить обувь сушиться, поместив вовнутрь специальные пластиковые формодержатели. Если таких у вас нет, то вставьте поролоновые формы, которые обычно идут в комплекте с обувью или замените их скомканными газетами.
Как сушить обувь после стирки или дождя - лайфхаки
Для того, чтобы ваша обувь высохла быстро, не деформировалась и не осталась в пятнах, учитывайте рекомендации от УНИАН:
- избегайте прямого попадания солнечных лучей, иначе цвет обуви может стать блеклым;
- не ставьте обувь на батарею или костер - избыточное тепло повреждает материал и провоцирует рассыхание;
- убедитесь, что в месте, где вы сушите обувь, хорошая циркуляция воздуха.
Также можно ускорить процесс сушки обуви, если использовать некоторые хитрости:
- поместить внутрь пары бумажные салфетки, газеты или туалетную бумагу, меняя их каждые 2-4 часа;
- засуньте край полотенца в обувь, а остальной его частью обмотайте ботинок - ткань быстро впитает влагу;
- используйте качественные сушилки для обуви.
Если вам интересно, как высушить кроссовки после стирки за ночь, и у вас дома в избытке есть рис или кошачий наполнитель для туалета, то насыпьте что-нибудь одно в глубокую кастрюлю, поместите обувь внутрь, накройте крышкой и оставьте на ночь. К утру ваши ботинки будут абсолютно сухими.