Не гонитесь за результатами, сперва просто научитесь управлять своим вниманием.

Уже совсем скоро Новый год 2024, и до этого праздника еще есть время немного улучшить свою внимательность. Это очень легко сделать - поработайте над новогодним заданием-головоломкой.

На головоломке изображены Дед Мороз, наряженная елка, и где-то там также есть кот, которого очень трудно сразу заметить, поскольку для него нашли надежный тайник. Клевый детектив сможет разыскать кота за 9 секунд, - это эталонное время, а вы, для тренировки внимательности, сперва можете не гоняться за таким результатом.

Для новичка ключевая задача - научиться управлять своим вниманием, отсекать второстепенное, концентрироваться и в конце концов добиваться цели, не обращая внимания на время.

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Если вы все же хотите получить звание "клевый детектив", тогда очень быстро "просканируйте" головоломку и не разглядывайте слишком долго яркие элементы изображения.

Возможно, ваши первые несколько попыток справиться с задачей были провальными, - не вешайте нос, соберитесь и станете триумфатором.

Вот в каком тайнике находился кот

Уже опубликована оптическая иллюзия для уникальных людей

Необходимо в аквариуме среди большого количества различных рыб разыскать место, в котором находится черепаха.

Стоит отметить, что дедлайн - 11 секунд. Только 1% людей смогут с этой задачей справиться за указанное время. Попробуйте свои силы и не сдавайтесь, если вдруг с первой попытки не справитесь с оптической иллюзией.

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