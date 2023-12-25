Старайтесь во время выполнения задания не попасть в "ловушки".

Уникальных людей чрезвычайно мало, возможно, вы уникум - личность, которая способна видеть вещи не так, как все. Чтобы проверить это - попробуйте за 11 секунд справиться с удивительной головоломкой, на которой изображено много ярких рыбок в аквариуме.

Среди разнообразия рыбок необходимо как можно скорее увидеть черепаху. Это животное может слиться с чем-то, что находится рядом. Кроме того, другие объекты на изображение могут сильно отвлечь от нее ваше внимание.

Старайтесь не попасть в "ловушки" тех, кто создал головоломку. Когда будете готовы к поискам черепахи - запускайте отсчет времени на любом устройстве, которое имеете под рукой.

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Воздержитесь от того, чтобы любоваться рыбками. Не отклоняйтесь от цели и сможете разыскать черепаху именно за 11 секунд. Попробуйте буквально "бегать" взглядом по объектам, которые, как вам кажется, могут стать убежищем для черепахи.

Если все же первая попытка была провальной, сделайте вторую - тренировки сделают вас внимательнее и, рано или поздно, вы найдете животное, которое от вас "прячется".

Правильный ответ на головоломку

Уже опубликована оптическая иллюзия с "ловушкой"

Среди кучи рыб в водоеме, на которой изображена утка, надо разыскать ленивую лягушку.

На выполнение этой задачи нужно потратить всего 5 секунд. За это время разыскать животное смогут только настоящие таланты. Попробуйте выполнить задание вовремя с первого раза.

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