Также важно правильно выбрать шоколад, который подчеркнул бы особенность остальных ингредиентов.

Ничто не может сравниться с горячей порцией домашнего шоколадного печенья, только что выпеченного в духовке. Если вы любите готовить, то вероятнее всего уже имеете рецепты идеальной выпечки. Однако добавление нескольких специй сделает ее неповторимой.

Как пишет The daily meal, хотя классическое печенье с кусочками шоколада всегда получается вкусным, попробуйте в следующий раз добавить в тесто щепотку кайенского перца. Он сделает вкус изысканным и выразительным.

Также можно вместе с этим добавить еще немного корицы. Тогда ваша выпечка будет напоминать вкус испанского горячего шоколада. Лучше выбирать качественный шоколад, поскольку эти две специи подчеркнут его вкусовой профиль и раскроют все скрытые оттенки. Сама же выпечка острой не будет.

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В то же время стоит учесть один важный фактор, прежде чем добавлять эту острую специю. Речь идет именно о выборе шоколада. Если вы возьмете молочный, то его нежный сливочный вкус потеряется за яркими специями. Поэтому лучше отдать предпочтение более темным видам шоколада - их изысканная горчинка будет прекрасно сочетаться со сладким и несколько пикантным тестом.

Другие кулинарные советы

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