Это лучшее средство от муравьев в квартире, которое не представляет опасности для детей и домашних животных.

Весной начинается брачный сезон муравьев, а потому они начинают пробираться в дома и квартиры, чтоб найти еду.

Многие используют против них магазинные спреи, однако токсичные химикаты не самый лучший выбор для жилья, в котором есть дети или домашние животные.

К счастью, насекомых можно отпугнуть одним кухонным ингредиентом. Ранее УНИАН также рассказывал, что добавить в побелку для деревьев, чтобы она не смывалась дождем.

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Как избавиться от муравьев в частном доме и квартире

Профессионал из Myles Pest Services рассказал изданию Еxpress, как сделать средство от муравьев своими руками, а не покупать специальные спреи или порошки.

Оказалось, что отпугнуть насекомых может ингредиент для приготовления выпечки - пищевая сода. Это прекрасное средство от муравьев, поскольку сода реагирует на кислоты внутри этого вредителя. В результате начинает выделяться углекислый газ. Давление внутри муравья будет нарастать, пока это не убьет его.

"У муравьев, как и у всех живых существ, в организме существует тонкий баланс pH, и именно здесь на помощь приходит пищевая сода. Это волшебное соединение, попадая в организм муравьев, нарушает их pH-баланс, что приводит их к неизбежной гибели", - говорит эксперт.

Существуют и другие популярные народные средства. Например, часто рекомендуют использовать белый уксус, корицу, цедру апельсина или острый перец. Их сильные запахи способны разрушить феромонные следы, с помощью которых муравьи помечают свои пути следования. Однако это всего лишь временная мера. Сода же будет убивать насекомых в пределах вашего дома и муравьиной колонии, ведь насекомые принесут это средство к себе домой.

Как избавиться от муравьев - инструкция

Так как у соды нет приятного запаха, как самостоятельное "блюдо" муравьи ее есть не будут. Чтоб приманить насекомых, нужно будет смешать ее с сахаром.

В миске смешайте два этих продукта в соотношении 1:1. Затем нужно рассыпать эту смесь в местах, где обычно собираются муравьи.

По желанию можно подложить под соду с сахаром лист бумаги или газеты. Это облегчит уборку в доме, так как потребуется определенное количество времени, прежде чем средство убьет всех вредителей.

"К сожалению, это не мгновенный нокаут. Пищевой соде нужно время, чтобы сделать свое волшебство и уничтожить колонию муравьев. Когда муравьи съедают пищевую соду, смешанную с соблазнительным лакомством, это постепенно нарушает их пищеварительную систему, что приводит к их преждевременной гибели", - объяснил эксперт.

В то же время, это идеальный способ, как избавится от муравьев в доме, так как по истечении определенного времени насекомые исчезнут навсегда.

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