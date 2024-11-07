Свет от смартфонов может влиять на сон, но эти эффекты незначительны, если вы не используете свой телефон часами.

Хороший ночной сон может быть связан с различными факторами. В частности, как считают многие люди в современную эпоху, на хороший отдых может влиять синий свет, который излучает ваш смартфон, пишет Mirror.

Отмечается, что хотя синий свет действительно влияет на естественный ритм нашего тела, он не обязательно мешает спать ночью. Так, профессор циркадной нейронауки в Оксфордском университете Стюарт Пирсон утверждает, что сон - это сложный процесс.

"Технически синий свет от смартфонов может влиять на сон, но эти эффекты незначительны, если вы не используете свой телефон часами с ярким экраном и уже имеете проблемы со сном", - говорит эксперт.

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Он пояснил, что глаза содержат рецепторы, которые влияют на наш цикл сон-бодрствование, и они чувствительны не только к синему свету, но и к красному и другим длинным волнам. Это означает, что цвет света не является главной проблемой. Зато наибольшее значение имеют интенсивность и продолжительность воздействия. Учитывая то, что экраны телефонов относительно тусклые - дневной свет в 1000 раз сильнее - их влияние на сон может быть не таким разрушительным, как люди часто думают.

В свою очередь ученые из Гарвардского университета обнаружили, что если кто-то пользовался электронным ридером в течение четырех часов в полную силу, воздействие света лишь увеличивало время, в течение которого они не могли спать, примерно на 10 минут:

"Если вы страдаете от бессонницы, вы будете знать, что это минимум времени. Гораздо вероятнее, что дум-скроллинг на TikTok, просмотр интересных видео или чтение увлекательной книги не дадут вам спать дольше".

Между тем эксперт по сну Стефани Ромишевски поделилась своими советами по хорошему 8-часовому отдыху.

"Думайте о мозге как о маленьком щенке. Чем больше мы лежим и говорим своему мозгу, что на самом деле вы хотите еще поспать пару часов, вы его запутываете", - говорит специалист.

Она также советует заряжать телефон подальше от кровати и переключать его в режим "Не беспокоить".

Другие советы по крепкому сну

Как сообщал УНИАН, эксперт Сабрина Бава поделилась напитком, который поможет быстро заснуть. По ее словам, надо выпить теплого молока с корицей около 90 минут до того, как лечь спать - это поможет успокоить ум и расслабиться.

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