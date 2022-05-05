Кадыров снова опозорился из-за войны в Украине / фото REUTERS

Лидер Чечни, называющий себя "пехотинцем Путина", Рамзан Кадыров в очередной раз опозорился, рассказывая о "победах" своего Tik-Tok-войска в Украине. На этот раз он заявил о захвате поселка Светличное Луганской области. Но есть нюанс - этот населенный пункт уже 8 лет находится в оккупации.

Сообщение о "победе" чеченцев появилось в Telegram Кадырова.

"Полностью освобожден населенный пункт Светличное. Благодаря слаженным действиям чеченских бойцов под руководством дорогого брата генерал-майора Шарипа Делимханова стало возможным взятие под абсолютный контроль очередной территории, где бесчинстовали бандиты", - написал Кадыров.

Он заявил, что происходит "зачистка", а потом проведут "гуманитарные мероприятия".

Пост Кадырова / скриншот

Очередную ложь Кадырова легко проверить. Поселок Светличное с 2014 года находится в оккупации боевиков "ЛНР". Кстати, Светличное находится на расстоянии более 100 км от мест реальных боев.

Расположение Светличного / скриншот

Остается только догадываться, от каких "бандитов" кадыровцы "освободили" Светличное.

Ранее сообщалось, что, по данным СНБО Украины, Кадыров обещал Путину ликвидировать президента Украины Зеленского.

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