Глава Чечни рассказал о "победе" своих войск на Луганщине, но забыл отметить, что эту территорию оккупировали боевики "ЛНР".

Лидер Чечни, называющий себя "пехотинцем Путина", Рамзан Кадыров в очередной раз опозорился, рассказывая о "победах" своего Tik-Tok-войска в Украине. На этот раз он заявил о захвате поселка Светличное Луганской области. Но есть нюанс - этот населенный пункт уже 8 лет находится в оккупации.

Сообщение о "победе" чеченцев появилось в Telegram Кадырова.

"Полностью освобожден населенный пункт Светличное. Благодаря слаженным действиям чеченских бойцов под руководством дорогого брата генерал-майора Шарипа Делимханова стало возможным взятие под абсолютный контроль очередной территории, где бесчинстовали бандиты", - написал Кадыров.

Он заявил, что происходит "зачистка", а потом проведут "гуманитарные мероприятия".

Очередную ложь Кадырова легко проверить. Поселок Светличное с 2014 года находится в оккупации боевиков "ЛНР". Кстати, Светличное находится на расстоянии более 100 км от мест реальных боев.

Остается только догадываться, от каких "бандитов" кадыровцы "освободили" Светличное.

Ранее сообщалось, что, по данным СНБО Украины, Кадыров обещал Путину ликвидировать президента Украины Зеленского.

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