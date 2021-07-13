В Житомирской области жители села перекрывают дорогу в лес, чтобы не пустить туда приезжих из Ривненской области сборщиков черники.
Об этом идёт речь в сюжете ТСН.
Жители села Липники недовольны тем, что в местный лес приезжают целые бригады сборщиков черники. По их словам, те собирают почти все ягоды, а также повреждают ягодники.
Поэтому местные каждое утро блокируют дорогу в лес, чтобы не пропускать "чужие" автомобили. Сами сборщики эти обвинения отвергают и говорят, что после гребенки черника даже лучше растет.
Чтобы не допускать столкновений и разнимать конфликтующие стороны, полиция устроила в селе постоянное дежурство.
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