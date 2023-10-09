Больше всего бесит пассажиров занятие личной гигиеной в самолете.

Во время путешествия в самолете есть негласные правила этикета, которыми некоторые пассажиры пренебрегают. Как пишет The Hill, опрос, проведенный системой онлайн-путешествий Skyscanner, показал, что есть семь особенностей поведения, которые больше всего раздражают пассажиров.

7. Попросить кого-нибудь поменяться местами

Почти треть респондентов согласились, что просить кого-то покинуть место, которое они забронировали на рейсе, и поменяться местами - это бестактно.

6. Использование обоих подлокотников

Равное количество респондентов заявили, что попутчики, которые используют оба подлокотника, также нарушают этикет.

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Многие считают, что пассажир посередине, у которого нет свободного доступа к проходу и который не может прислониться к стене, получает оба подлокотника в качестве утешительного приза. Однако другие эксперты по этикету не согласны с этим и утверждают, что подлокотники в самолете следует рассматривать как общественные зоны.

5. Откидывание сиденья

Столько же пассажиров (31%) также не сочувствуют пассажирам, которые откидывают сиденья во время полета.

Из-за узких размеров сидений, особенно в эконом-классе, откидывание сиденья стало спорной темой. Эксперты по этикету советуют спросить человека позади вас, можете ли вы откинуться назад, прежде чем делать это, чтобы поддерживать дружеские отношения во время полета.

4. Снятие обуви или носков

35% респондентов заявили, что отказ от обуви является одним из "самых оскорбительных" нарушений этикета в самолете.

Некоторые авиакомпании например, оставляют за собой право выводить пассажиров, "которые ходят босиком" или имеют "неприятный запах".

3. Разговаривать с незнакомцами, быть разговорчивым соседом

Четыре из 10 респондентов (39%) считают оскорбительным завязывать разговор с незнакомцами в самолете и "болтать" во время полета.

Чтобы избежать нежелательного общения, эксперты советуют надевать наушники - это будет сигнализировать людям, что вы не настроены на общение.

2. Использование громкой связи

Более 40 процентов опрошенных согласились с тем, что отказ от использования наушников и принуждение остальной части самолета слушать ваше видео или музыку - одно из самых оскорбительных нарушений этикета.

1. Личная гигиена

На первом месте (42%) самых оскорбительных нарушений этикета в самолете, по словам участников опроса, был личный уход, включая окрашивание ногтей, стрижку ногтей, стрижку бороды и многое другое.

"Не стоит чистить зубы, чистить уши, использовать электробритву или наносить средство для загара в самолете. Вы не дома, и это не ваш личный туалет", - отмечается в статье.

Ранее стюардесса назвала отвратительные туалетные привычки пассажиров во время полета. Так, она заявила, что пассажиры часто не моют руки после посещения туалета. Она также отметила, что часто пассажиры не закрывают дверь в туалет и оставляют за собой беспорядок.

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