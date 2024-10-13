Жить полноценной жизнью непросто, когда твое детство прошло в хаосе.

Людям, выросшим в неблагополучных семьях, часто трудно адаптироваться к "нормальной" жизни, что может не быть понятным для тех, кто имел более стабильное воспитание. Если ваш партнер вырос в функциональной семье, он или она может не понимать вашего поведения или реакций, что еще больше усложняет взаимодействие.

В своем материале для издания Your Tango доктор Саманта Родман Уайтн, частный клинический психолог и основатель DrPsychMom назвала 12 признаков того, что ваше воспитание могло происходить в токсичной среде, даже если это считалось "нормальным". Эксперт работает со взрослыми и парами в своей групповой практике Best Life Behavioral Health.

1. Вы не имеете четкого представления о том, что такое "нормальная" жизнь

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Если вы выросли в дисфункциональной семье, то, вероятно, не знаете, что такое "норма". Это может выражаться в трудностях сказать "нет" или определить, что является подходящим поведением в разных ситуациях.

2. Вы не доверяете своим родственникам

Для людей, выросших в токсичных условиях, странно слышать, как другие получают поддержку от родителей или родственников. Вместо того, чтобы полагаться на семью, вы, вероятно, привыкли самостоятельно справляться с трудностями.

3. У вас нет модели здорового родительства

Дети, которые выросли в условиях пренебрежения или насилия, часто не имеют примера для здорового воспитания, и поэтому становятся родителями с большим страхом. Они пытаются делать все иначе, чем их родители, но все равно могут испытывать тревогу и неуверенность.

4. Вам трудно доверять своим родителям как бабушкам и дедушкам

Мысль о том, что ваши родители будут присматривать за вашими детьми, может вызвать сильное беспокойство. Даже если они изменились с годами, вы боитесь, что они могут сделать что-то, что навредит вашим детям.

5. Вы боретесь с карьерой и финансовой стабильностью

Если в детстве ваши родители не уделяли внимания вашему образованию или карьере, вам трудно принимать решения в этих сферах. Возможно, вы не знаете, как найти путь, который соответствует вашим талантам и способностям.

6. Вам трудно строить здоровые романтические отношения

Если вы росли в среде, где отношения были напряженными или насильственными, у вас нет примера, как выглядят здоровые отношения. Вы можете воспроизводить деструктивные модели поведения в своих романтических отношениях.

7. У вас есть проблемы с личными границами

Люди, выросшие в токсичных семьях, часто не понимают, что такое здоровые границы. Они могут быть чрезмерно чувствительными к критике или переживать из-за отказа других в общении.

8. Вы не умеете управлять финансами

Если в вашей семье финансы тратились на вредные привычки или не планировались, вам может быть трудно управлять деньгами во взрослой жизни, даже если вы зарабатываете достаточно.

9. Вам трудно поддерживать чистоту в доме

Дети из неблагополучных семей часто не учатся, как правильно организовывать домашние дела. Это может привести к тому, что вы либо стремитесь к совершенной чистоте, либо позволяете беспорядку расти.

10. Вам трудно ухаживать за собой

Люди, которых не учили заботиться о своем здоровье, часто игнорируют собственные потребности во взрослой жизни. Они могут годами не обращаться к врачам или откладывать визиты.

11. У вас сложные отношения со своим телом

Если вас критиковали за внешность в детстве или пренебрегали вашими базовыми потребностями, вам может быть трудно полюбить свое тело и принять себя такими, какие вы есть.

12. Вы неохотно рассказываете о своем детстве

Многие люди, которые выросли в токсичных условиях, боятся рассказывать другим о своем опыте. Они боятся, что их не поймут или осудят, что приводит к чувству одиночества.

Эти признаки могут помочь вам понять, что ваше детство могло быть не таким "нормальным", как вы думали. Если вы узнаете себя в этих пунктах, может быть полезно обратиться за поддержкой к терапевту или поговорить с близким человеком о своем опыте.

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