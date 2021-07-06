Изготовитель игрушки считает, что она "стимулирует воображение и творческие способности у детей".

В магазинах Тайваня обнаружили игрушечный кактус для детей, который танцует под песню с совсем не детским смыслом на польском языке.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

«Кактус поет о наркотической зависимости и размышлениях о суициде», – отмечается в сюжете.

Указывается, что необычную игрушку обнаружила женщина из Польши, проживающая в этом островном государстве. Она же и написала о ней в соцсетях и объяснила, о чем на самом деле песня.

Читайте также"Спанч Боб, бедняга": в магазине Днепра заметили хлеб с мочалкой внутри (фото)В рекламе изготовитель игрушечного кактуса утверждает, что такая игрушка стимулирует воображение и творческие способности у детей.

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Автор: Катерина Шварц