В магазинах Тайваня обнаружили игрушечный кактус для детей, который танцует под песню с совсем не детским смыслом на польском языке.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
«Кактус поет о наркотической зависимости и размышлениях о суициде», – отмечается в сюжете.
Указывается, что необычную игрушку обнаружила женщина из Польши, проживающая в этом островном государстве. Она же и написала о ней в соцсетях и объяснила, о чем на самом деле песня.
Читайте также"Спанч Боб, бедняга": в магазине Днепра заметили хлеб с мочалкой внутри (фото)В рекламе изготовитель игрушечного кактуса утверждает, что такая игрушка стимулирует воображение и творческие способности у детей.
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