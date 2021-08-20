О том, что в реке лежит тело, сообщили очевидцы. Спасатели на лодке отправились к нему. Однако, когда те прибыли на место, выяснилось, что мужчина жив.

Чрезвычайники из американского штата Оклахома пытались помочь мужчине, который отдыхал на мели. Но дело в том, что они приняли его за покойника.

О том, что в реке лежит тело, сообщили очевидцы. Отряд спасателей на лодке отправился к нему. Однако, когда чрезвычайники прибыли на место, выяснилось, что мужчина жив.

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Он объяснил спасателям, что просто решил полежать в прохладной воде на мели. Спасатели помогли ему добраться до берега, а видео разместили в соцсетях - призывая американцев отдыхать от жары в более безопасных местах, говорится в сюжете ТСН.

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Автор: Иван Бойко