россия хочет сделать в Херсоне свой интернет вместо украинского / фото УНИАН
Городской голова Скадовска (Херсонщина) Александр Яковлев заявил, что в городе появилась мобильная связь.
"В Скадовске появилась мобильная связь. Пока без интернета", - написал мэр в Facebook.
Ранее Россия направила весь интернет-трафик в оккупированной Херсонской области через свою инфраструктуру. Таким образом, российские фашисты хотят ввести цензуру.
Как сообщал УНИАН, 30 апреля на территории Херсонской и Запорожской областей пропала сотовая связь всех украинских операторов. То же самое касается мобильного интернета - подключиться к нему невозможно.
Украина работает над восстановлением мобильной связи и интернета в Херсонской и Запорожской областях. Покрытие восстановлено в двух городах.