Оккупанты блокируют интернет.

Городской голова Скадовска (Херсонщина) Александр Яковлев заявил, что в городе появилась мобильная связь.

"В Скадовске появилась мобильная связь. Пока без интернета", - написал мэр в Facebook.

Ранее Россия направила весь интернет-трафик в оккупированной Херсонской области через свою инфраструктуру. Таким образом, российские фашисты хотят ввести цензуру.

Как сообщал УНИАН, 30 апреля на территории Херсонской и Запорожской областей пропала сотовая связь всех украинских операторов. То же самое касается мобильного интернета - подключиться к нему невозможно.

Украина работает над восстановлением мобильной связи и интернета в Херсонской и Запорожской областях. Покрытие восстановлено в двух городах.

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