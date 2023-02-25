Акцию устроили местные активисты, которые таким образом протестовали против российской агрессии в Украине.

В Латвии активисты устроили символическую казнь Владимира Путина. Перед российским посольством в Риге установили деревянное "чучело Путина", в которое всем желающим предлагали забить гвоздь.

Во время акции нашлось достаточно много тех, кто хочет лично забить гвоздь в деревянную статую, символизирующую российского диктатора. Под конец дня деревянный "Путин" больше напоминал ежа, нежели статую.

Весь перфоманс состоялся в рамках акции протеста против российского вторжения в Украину.

Акции солидарности с Украиной и протеста против войны

По случаю годовщины российского вторжения в Украину по всему миру состоялись многочисленные акции солидарности с Украиной и протеста против войны. Так, в Берлине под окнами российского посольства установили российский же танк, сожженный под Киевом.

В Лондоне улицу перед российским посольством залили синей и желтой красками, создав флаг Украины.

В Варшаве активисты включили возле дома, в котором живут российские дипломаты, сирену и звуки взрывов. Акцию провели в 06:00 в годовщину полномасштабного вторжения.

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