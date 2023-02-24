Установки танка у посольства добились через суд немецкие активисты, мотивируя свой поступок тем, что в этом посольстве сидят военные преступники.

В столице Германии Берлине перед зданием российского посольства установили танк оккупантов, который был уничтожен ВСУ под Киевом.

Как сообщило издание "Новая газета Европа", установки танка в этом месте через суд добились немецкие активисты Энно Ленце и Виланд Гибель.

"В этом посольстве сидят военные преступники. Никто из них не выступал против войны в Украине. Я спрашиваю себя, что я могу сделать. Поставить утилизированный танк перед дверью русских в знак протеста - нормально. Слава Украине", - прокомментировал Гибель.

Танк, который транспортировали из Украины в Берлин при помощи украинского исторического музея, участвовал в атаках и был подорван на противотанковой мине ВСУ под Бучей в первые дни войны.

Преступления россиян в Буче

Город Буча стал одним из самых пострадавших городов Киевской области в результате нападения РФ. Россияны зашли в город в первые дни войны и за несколько месяцев оккупации массово убивали и издевались над местными украинцами.

1 апреля мэр Бучи Анатолий Федорук подтвердил, что украинские военные освободили гоод от российских оккупантов.

Тогда общество шокировал доклад международной правозащитной организации Human Rights Watch, которая приехала в город на инспекцию уже через несколько дней после выхода войск РФ. В нем говорилось о грабежах, изнасилованиях, убийствах украинцев и множестве безымянных могил, которые оставила после себя армия РФ в мирном городе.

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